Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!

Kütahya’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kayarak park halindeki bir aracın üzerine çıktı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazikemal Mahallesi Ahierbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdinç G. yönetimindeki otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı.

kaza-46.jpg

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki aracın üzerine çıktı.

kaza-49.jpg

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada hafif yaralanan 2 kişiyi, yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Kaza sonrası iki araçta maddi hasar oluştu.

kaza-47.jpg

Araçlar polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

