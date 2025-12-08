İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarına yapılan kısıtlamalara karşın açılan başka hesaplardan halk ile iletişim kurmaya devam ediyor. İmamoğlu, sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklamalarda bulundu.

"EN ÇOK ÖZLEDİKLERİMDEN BİRİ DE..."

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video üzerinden açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "En çok özlediklerimden biri de pazar ziyaretleri ve emekçi kardeşlerimle sohbet etmek. Selam olsun!" açıklamasında bulundu. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda pazar ziyaretleri ve yurttaşlarla kurduğu diyalog yer alıyor.