Son Dakika | IŞİD operasyonu hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Yalova'daki operasyonda üç polis şehit düştü. Sekiz polis ve bir bekçi, yaralandı. Kahraman polislerin, IŞİD üyeleri ile çatışması 7 saat sürdü. Gece 2.00'de başlayan operasyon 9.40'da sonlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon ile ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır"

Vay halimize! IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp Youtuber olmuş

NELER OLDU?

Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde, terör örgütü IŞİD’in yapılanmasına yönelik operasyon gece 02.00’de başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki adrese yapılan baskında IŞİD’lilerin ateş açtığını ve çatışma çıktığını açıkladı. Operasyonda polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu. Sekiz polis ile bir bekçi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle çalışmanın “büyük bir hassasiyetle” yürütüldüğü, 5 kadın ve 6 çocuğun sağ tahliye edildiği bildirildi. Çatışmada 6 IŞİD mensubu etkisiz hâle getirildi; aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu aktarıldı.

Çatışma sırasında Bursa’dan Özel Harekât takviyesi sevk edildi. Köy giriş-çıkışlara kapatıldı, doğalgaz ve elektrik kesildi, 5 okul tedbiren tatil edildi. Operasyonun 09.40’ta tamamlandığı açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını; 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu. RTÜK geçici yayın yasağı kararı aldığını açıkladı; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması çağrısı yaptı.