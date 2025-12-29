Son Dakika | IŞİD operasyonu hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika | IŞİD operasyonu hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Yayınlanma:
Son dakika... Yalova'daki üç polisi nşehit olduğu terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon ile ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı belirtilen hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Yalova'daki operasyonda üç polis şehit düştü. Sekiz polis ve bir bekçi, yaralandı. Kahraman polislerin, IŞİD üyeleri ile çatışması 7 saat sürdü. Gece 2.00'de başlayan operasyon 9.40'da sonlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon ile ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır"

Vay halimize! IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp Youtuber olmuşVay halimize! IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp Youtuber olmuş

NELER OLDU?

Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde, terör örgütü IŞİD’in yapılanmasına yönelik operasyon gece 02.00’de başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki adrese yapılan baskında IŞİD’lilerin ateş açtığını ve çatışma çıktığını açıkladı. Operasyonda polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu. Sekiz polis ile bir bekçi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle çalışmanın “büyük bir hassasiyetle” yürütüldüğü, 5 kadın ve 6 çocuğun sağ tahliye edildiği bildirildi. Çatışmada 6 IŞİD mensubu etkisiz hâle getirildi; aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu aktarıldı.

Çatışma sırasında Bursa’dan Özel Harekât takviyesi sevk edildi. Köy giriş-çıkışlara kapatıldı, doğalgaz ve elektrik kesildi, 5 okul tedbiren tatil edildi. Operasyonun 09.40’ta tamamlandığı açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını; 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu. RTÜK geçici yayın yasağı kararı aldığını açıkladı; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması çağrısı yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Türkiye
Tuncer Bakırhan: IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit
Tuncer Bakırhan: IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit
Suç makinesi sokakta karşılaştığı husumetlisini vurdu!
Suç makinesi sokakta karşılaştığı husumetlisini vurdu!
Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!
Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!