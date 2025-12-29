Vay halimize! IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp Youtuber olmuş

Vay halimize! IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp Youtuber olmuş
Yayınlanma:
Terör örgütü IŞİD'in Marmara sorumlusu olarak ismi geçen Bilal Özbuğday'ın serbest kalıp Youtube yayınları yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik Mart 2023'te gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 12 kişi gözaltına alındı.

Yaklananlar arasında terör örgütü IŞİD'ın de Marmara sorumlusu Bilal Özbuğday ve İstanbul yöneticisi Selman Salış'ın da bulunduğu açıklandı.

TRT Haber'in haberine göre; Özbuğday ve Salış'ın da arasında bulunan şahısların, Türkiye'ye gelen terörisler için lojistik ve maddi destek sağladığı da ifade edildi.

screenshot-2025-12-29-at-14-27-20-759-takva-youtube.png

İki sene önce çıkan bu habere karşın Marmara sorumlusu olarak geçen Özbuğday isimli şahsın, serbest kaldığı ortaya çıktı.

Özbuğday'ın Takva isimli bir dergide yazılar yazdığı ve aynı isimle Youtube kanalında da 'hutbeler' verdiği görüldü.

IŞİD'in finansörü Bursa'da yakalandı!IŞİD'in finansörü Bursa'da yakalandı!

Terör örgütünün üst düzey sorumlusu olarak geçen şahsın nasıl olur da kamuya açık yayın yaptığı ve serbest kaldığı merak konusu oldu.

screenshot-2025-12-29-at-14-00-04-5-bilal-ozbugday-arama-x.png

BUGÜN IŞİD'E OPERASYONDA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU


Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonunda çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden Zafer Umutlu'nun sosyal medyada “Allah’a küfür eden öldürülecek” yazılı bir duvar yazısını paylaştığı tespit edildi. Çatışma yaklaşık 7 saat sürdü, köy giriş çıkışlara kapatıldı. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, operasyon sırasında bir polis memurunun, hücre evindeki çocukların tahliyesi ve teröristlerin teslim olması için yaptığı çağrılar yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

