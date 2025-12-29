IŞİD'in finansörü Bursa'da yakalandı!

Türkiye'nin birçok noktasında terör örgütü IŞİD'e karşı operasyonlar düzenleniyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde de terör örgütü IŞİD'e karşı bir operasyon düzenlendi. IŞİD'e finansal destek sağladığı iddiasıyla aranan E.Y., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mersin’de yürütülen bir soruşturma kapsamında E.Y.’nin İnegöl’de gizlendiği bilgisine ulaştı.

EKİPLER OPERASYON BAŞLATTI

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelinin kaldığı adresi belirledi.

TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikte tutuklandı.