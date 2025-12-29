3 şehidin ardından ortaya çıktı: CHP'li Salıcı Yalova'daki IŞİD yapılanmasını 2 yıl önce Meclis'e taşımış

Yalova'nın Elmalık köyünde IŞİD'li teröristlerin hücre evine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Gece saat 02:00 sularında başlayan operasyon 09:40'ta tamamlandı.Uzun saatler süren operasyonda teröristlerin rehin aldığı beş kadın ve altı çocuk sağ kurtarılırken 3 polis şehit oldu. 8 polis memuru ve 1 bekçi ise yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından Türk vatandaşı olduğu açıklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından tehlikenin daha önceden görüldüğü ortaya çıktı.

CHP'Lİ SALICI YALOVA'DAKİ IŞİD YAPILANMASINI 2 YIL ÖNCE MECLİS'E TAŞIMIŞ

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Mektebi Furkan” hakkında hazırladığı iddianameye dayandırarak hazırladığı Yalova merkezli IŞİD yapılanmasına ilişkin araştırma önerisi tekrar gündeme geldi.

Bir grubun örgüte Yalova'da taban oluşturmak ve silahlı eğitim için IŞİD’le temasta bulunduğu iddiasınıın araştırımasını isteyen önerge reddedilince Meclis gündemine gelemedi. Örgütün yeni yapılanmasının attığı adımlara ilişkin detayları da veren önerge, IŞİD’in militanlarına ‘cihad ideolojisi’nin yaygınlaştırılması için belirlenen haberleşme uygulamalarını kullanmaları uyarısında bulunduğu, bu haberleşme uygulamalarındaki gruplara referansla girildiği iddialarını içeriyordu. Önergede ayrıca “IŞİD hapı” olarak bilinen bağımlılık yapan psikiyatrik ilaçların örgüte yakın hekimler tarafından reçete edildiğine dair iddialar da yer aldı.

3 ŞEHİDİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

T24'ten Ceren Bayar'ın önergeye dair haberine göre; IŞİD, Gürcistan’ı askeri eğitim kampı olarak kullanırken burada eğitilen militanlar, Türkiye’ye geçerek Yalova merkezli faaliyetlere katıldı. Geniş bir propaganda ağı da kuran örgüt, Rusya’dan Mali’ye, Ukrayna’dan Sudan’a kadar uzanan bir hatta eleman ve kaynak sağladı. Yalova’da "Ahlak ve Sünnet Dergisi" çevresinde toplanan grubun, doğrudan bağ kurulamasa bile IŞİD’in yeni yapılanmasıyla "dirsek temasında" olduğu ve lojistik destek sağladığı belirtildi.

Bu "yeni nesil" terör yapılanmasının Türkiye için oluşturduğu tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Salıcı verdiği araştırma önerisinde örgütün 6 Şubat depremi sonrası Suriye hapishanelerinden kaçan ve sayısı bilinmeyen yabancı militanların Türkiye’ye giriş yaptıklarını belirtti.

IŞİD’in Türkiye'de organize olduğu, buna karşın hükümetin mücadele konusunda etkin bir çalışma yürütmediğini ifade edilen öneride, örgütün yeni yapılanmasına karşı tedbir almak adına meclis araştırması yapılmasının gerekli olduğu belirtilerek bir komisyon kurulması istendi.

"SAHTE PASAPORTLARI HATAY VE GAZİANTEP’TE DÜZENLENMİŞ"

Salıcı, 2 yıl önce yayınladığı videosunda da şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD’in yeni rotası Afganistan, Gürcistan ve Afrika ülkeleri. Örgütün yeni merkez üssü ise Türkiye. Afganistan’da terör saldırıları düzenleyen IŞİD’liler Van ve Ağrı’dan geçiş yapmış. Afganistan’a giden IŞİD’li teröristler İstanbul’un otellerinde kalmış. Sincan’ın ve Ulus’un hamamlarında, Afyon’un, Kütahya’nın kaplıcalarında bir araya gelmişler. Sahte pasaportları Hatay ve Gaziantep’te düzenlenmiş, Yalova’da bir dergi çevresinde Gürcistan yapılanmasına adam devşirmişler. ‘Uganda’da su kuyusu açacağız’ diyerek Valilik onayıyla para toplamışlar. IŞİD hapı denen ve bağımlılık yapan yeşil reçeteli ilaçları Türkiye’deki hekimler tarafından bu teröristler için yazılmış.”