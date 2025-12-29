İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş

Yayınlanma:
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmada öldürülen Zafer Umutlu adlı IŞİD'li teröristin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Teröristin Instagram hesabından "Allah'a küfür eden öldürülecek" yazılı duvar yazısını paylaştığı görüldü.

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu yaklaşık 7 saat süren çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

zafer-umutlu-adli-isidli-terorist.jpeg

IŞİD'Lİ TERÖRİST'İN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu adlı IŞİD'linin kan donduran paylaşımları ortaya çıktı.

Teröristin "tevhid1377" adlı Instagram hesabından "Allah'a küfür eden öldürülecek" yazılı duvar yazısını paylaştığı görüldü.

Terörist'in bir başka paylaşımda ise, üzerinde terör örgütü IŞİD'in bayrağının olduğu duvar saatini paylaştığı görüldü.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktıKahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

İşte kan donduran o paylaşımlar:

whatsapp-image-2025-12-29-at-13-56-26.jpeg

whatsapp-image-2025-12-29-at-13-56-26-1.jpeg

whatsapp-image-2025-12-29-at-13-56-26-2.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

