İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu yaklaşık 7 saat süren çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

IŞİD'Lİ TERÖRİST'İN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu adlı IŞİD'linin kan donduran paylaşımları ortaya çıktı.

Teröristin "tevhid1377" adlı Instagram hesabından "Allah'a küfür eden öldürülecek" yazılı duvar yazısını paylaştığı görüldü.

Terörist'in bir başka paylaşımda ise, üzerinde terör örgütü IŞİD'in bayrağının olduğu duvar saatini paylaştığı görüldü.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı