Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez ve Kağızman ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan çok miktarda sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışını engellemek amacıyla Merkez ve Kağızman ilçelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 70 şişe içerisinde toplam 35 litre sahte alkollü içki ve içki yapımında kullanılan 160 litre etil alkol ele geçirildi.

karsta-sahte-icki-operasyonunda-13-suph-1086410-322427.jpg

YAKALANAN 13 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Denetimler sırasında yakalanan 13 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

