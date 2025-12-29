Eğitim ticarethaneye döndü: 'Hayalet sınıf' kurup diploma sattılar!

Parası olanın okula gitmeden sınıf geçtiği, "hayalet sınıf" düzeni suçüstü yakalandı. Eğitimdeki çürümenin boyutunu gözler önüne seren operasyonda; devamsızlıkların silindiği, sahte notların havada uçuştuğu tespit edildi. 48 okulun ruhsatı iptal edilirken, usulsüzlük yapan kurumlara 300 milyon lira ceza yağdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sistemini adeta bir diploma ticaretine dönüştüren özel okullara yönelik denetim bilançosunu açıkladı. Yapılan incelemeler, "eğitim yuvası" adı altında faaliyet gösteren bazı kurumların, öğrencileri okula bile uğratmadan mezun etmeye çalıştığını ortaya koydu. Bakanlık denetimlerinde; öğrencilerin okula devam etmeden sınavlara sokulduğu, devamsızlıkların işlenmediği ve gerçeğe aykırı notlar verildiği belirlendi. Bu “Hayalet sınıf” uygulaması nedeniyle 48 özel okulun ruhsatı iptal edilirken, çok sayıda okula yüz milyonlarca liralık idari para cezası kesildi.

OKULA UĞRAMADAN MEZUNİYET TEZGAHI

MEB bu yıl yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi, birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerdeki tespitler, sistemdeki açığın nasıl suistimal edildiğini gözler önüne serdi. Bazı okullarda öğrencilerin okula tam devam etmedikleri ve sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrenciler için idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişleri yapıldığı belirlendi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı; öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşımadıkları ve kayıt sırasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

403 öğrencinin diploması iptal edildi403 öğrencinin diploması iptal edildi

Bakanlık, tespit edilen bu usulsüzlükler karşısında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nu işletti. Mevzuata aykırı fiillerin işlendiği, eğitimin içinin boşaltıldığı 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi.

Kanuna göre, "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor. Ayrıca "hayalet sınıf" kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.

2025'TE 300 MİLYON LİRALIK CEZA YAĞDI

Denetimler kapsamında 2025'te "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

