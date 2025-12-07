Ekrem İmamoğlu bu defa Z kuşağına seslendi: Vaatlerini bir bir sıraladı

Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarına yapılan kısıtlamalara rağmen açılan başka hesaplardan halk ile iletişim kurmaya devam ediyor.

YAPAY ZEKA İLE Z KUŞAĞINA SESLENDİ

Yazılı ve görsel içerikli çağrılarının yanı sıra yapay zeka ile oluşturulan videolar ile de halka seslenen İmamoğlu bu defa gençlere, Z kuşağına seslendi. 15-25 yaş aralığındaki gençlerin sorunlarını ve fikirlerini çok önemsediğini kaydeden İmamoğlu, bugüne kadar yaptıklarını açıklamasının ardından iktidara gelmelerinin ardından yapacaklarını da sıraladı.

İmamoğlu'nun paylaştığı son videosunda yaptığı açıklama şu şekilde:

"SESİNİZİ SİZDEN DUYMAYA ÇOK ÖNEM VERDİM"

Sevgili gençler, canım çocuklar. 16 yıllık siyaset ve 11 buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde en çok çocuk ve gençlerin olduğu kurumları, alanları ziyaret ettim. Gözlerinizin içine bakarak sizi anlamaya, isteklerinizi, hayallerinizi, gelecek umutlarınızı, ihtiyaçlarınızı, en çok da bizlerden beklentinizi dinlemeye, anlamaya gayret ettim. Konserlerde, maçlarda, bayram buluşmalarında, sokakta, parklarda, kafelerde sizlere eşlik etmeye, o duygulu anlarda yaşadığınız coşkuyu hissetmeye hem de sizi ilk elden duymaya çalıştım. Sesinizi, kelimelerinizi, cümlelerinizi sizden duymaya çok önem verdim.

"GENÇLER BABADAN OĞULA SAADET ZİNCİRİ KUURLMASINA ÇOK BÜYÜK ÖFKE DUYUYORLAR"

Bugün Türkiye'nin katma değeri insan kaynağıdır ve onun en önemli dilimi de 15 ila 25 aralığındadır. Bu öyle bir katma değer ki ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu bütün sorunların çözüm paydaşı da, merkezi de milyonlarca gencimizdir. Bu yaş grubu bizlere, yönetenlere, siyasetçilere, bize bıraktığınız dünya ölmek üzere, üzerinize düşeni yapmadınız diyerek savaşlara, göçlere, doğa katliamlarına, açlığa, iklim değişikliğine dikkat çekiyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde gençlerimiz, özellikle bu jenerasyon tahminimizin çok üstünde tepkililer, duyarlılar. Siyasal konularda farklı düşünseler de onları birleştiren değerleri vatan ve millet sevgisidir. Eşitlik, adalet, ekonomi, refah, adil paylaşım, ekosistemin korunması ortaklaştığı konular. Tepki duydukları konular da benzer. Yargının siyasallaşması, sosyal çürüme, seçtikleri insanların görevden alınması, kayyum atamaları gibi hukuksuzluklar. Özellikle nepotizme çok karşılar. En tepeden bürokrasiye kadar devlet makamlarında, siyasi kurumlarda oturanların eş, dost, akraba ve çocuklarının kayrılmasına, babadan oğula saadet zinciri kurulmasına çok büyük öfke duyuyorlar.

"UMUDUNUZU YÜKSEK TUTUN"

Ülkemizin umudu, enerjisi olacağınıza inandığım sevgili gençler, canım çocuklar. Büyük zorluklar yaşadığınızı, kendinizi kuşatılmış hissettiğinizi biliyorum. Okullardaki, eğitimdeki ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin gelecek hayallerinizi gölgelediğinin farkındayım. Ekonomik krizin, yolsuzluğun, belirsizliğin ve işsizliğin en çok sizi etkilediğini biliyorum. Bu ortamın bazılarınızı geleceği başka ülkelerde aramaya yönelttiğini görüyorum. Bu sıkışmışlıkla suç örgütlerine yönelenlerin, onlarla anılan gençlerin olduğunu da üzülerek duyuyorum. Ama en çok da şunu biliyorum. Tahminlerin çok üstünde güçlü bir vicdan duygunuz, adalet teraziniz var. Umudunuzu yüksek tutun.

AYRIŞTIRICI DİLE REDDETTİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Bu kara düzenin oluşturduğu riskleri fırsatlara dönüştüreceğimiz günler yakındır. Kötü eğitim koşullarının, sürekli değiştirilen sınav sistemlerinin, kurulamayan eğitim, meslek, istihdam zincirinin yarattığı olumsuzlukları, umutsuzlukları hızlıca çözeceğiz. Sizlerin en büyük umudumuz olduğunuza 13-14 yaşından 25-26 yaş grubuna kadar tamamınızın Türkiye'miz için en büyük sıçramayı yapacak karaktere, beceriye, vatan ve millet sevgisine sahip gençler olduğunuza yürekten inanıyorum. Ben sizin gözlerinizde, dilinizde ayrı gayrı tutmadan birliği, eşitlik ve adalet duygusunun gücünü gördüm ve duydum. Işıl ışıl bakışlarınızda sevgiyi, coşkuyu, bilgiyi, yeteneği, umudu ve güçlü geleceği bizzat yaşadım. İstanbul'un her mahallesinde, okulundan pazarına, tamircisinden alışveriş merkezlerine aranızda oldum, sizlerle konuştum. Trabzon'dan Diyarbakır'a, Konya'dan Van'a, Edirne'den Hatay'a, Kastamonu'dan Sivas'a vatan evlatlarıyla buluştum. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayırt etmeden birbirinizi nasıl sevdiğinizi, geçmişin köhne ayrıştırıcı dilini reddettiğinizi biliyorum. Hak, hukuk, adalet taleplerinizi nasıl haykırdığınızı biliyorum. Okuyamayan kızlarımızı, sabahın karanlığında çalışmak zorunda olan Cebrail'i, "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay'ı milyonlar adına tanıdım, hissettim, öğrendim ve sizlerden büyük güç aldım.

