Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun (KESK) 30’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, Türkiye’nin çoklu kriz ortamını sona erdirerek ekonomide, vergide ve mahkemede adaleti getirecek yarınlar için mücadeleyi KESK ile birlikte sürdüreceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’nun (KESK) 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir video mesaj yayımladı. Mesaj, KESK’in resmi X hesabından yayımlanırken, KESK yönetimi Özel’e teşekkür etti.

"KESK’İN 30 YILI BİZE GÖSTERDİ Kİ MÜCADELE EDENLER KAZANIYOR"

Özel'in mesajı bu şekilde:

"KESK’in 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. KESK’te örgütlü tüm emekçileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şu anda meclisimizde 2026 yılı bütçe görüşmeleri olduğu için sizinle birlikte olamadım ancak sizi buradan selamlıyorum. KESK’in 30 yılı bize gösterdi ki mücadele edenler, direnenler ve birleşenler kazanıyor. Bugüne kadar sizlerle birlikte, sizin örgütlediğiniz mücadelelerde birlikte olduk; sizler, bizim size ihtiyaç duyduğumuz zaman yanı başımızda oldunuz.

Bundan sonra da sizlerle birlikte Türkiye’nin bu çoklu krizler ortamını sona erdirecek, adaleti getirecek; ekonomide de adaleti vergide de adaleti mahkemede de adaleti getirecek, birlikte kazanıp birlikte hakça bölüşebileceğimiz yarınları getirecek bir Türkiye için mücadeleyi yine birlikte sürdüreceğiz. Sizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. İyi ki doğdun KESK."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

