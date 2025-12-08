Cinayete şahit olan taksici öldürülmüştü! Şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
İstanbul Zeytinburnu'nda işten eve dönen bir taksici evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Aynı mahallede kısa süre önce bir cinayet işlendiği ve Çiftçi'nin de olay cinayete şahit olduğu öğrenilmişti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul'da taksicilik yapan ve Zeytinburnu'nda ikamet eden Erhan Çiftçi evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin aynı mahallede kısa süre önce işlenen başka bir cinayetle ilişkili olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu iddia edildi. Söz konusu cinayet sırasında Çiftçi’nin de olay yerinde olduğu ve Çiftçi’nin bir akrabasının bu cinayetten dolayı tutuklandığı öğrenilmişti.

CİNAYETE ŞAHİTLİK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Çifçi'nin mahallede kısa süre önce işlenen başka bir cinayetin şahidi olduğu gerekçesi ile başlatılan soruşturma kapsamında Polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B'yi saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

istanbul-zeytinburnunda-taksici-evine-1052257-312103.jpg

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, taksici Erhan Çiftçi'nin evinin yakınında sokakta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

istanbul-zeytinburnunda-taksici-evine-1051807-312103.jpg

NE OLMUŞTU?

Erhan Çiftçi, gece çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C sokak'ta evinin yakınında bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B'yi saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Hayatını kaybeden taksici Çiftçi'nin kısa zaman önce yine aynı mahallede işlenen bir cinayete şahitlik yaptığı öğrenilmişti.

Kaynak:AA

