Antalya'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), açıkladığı verilere göre Antalya'nın Kemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği 16.93 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:12:34:09 TSİ
Enlem:36.67278 N
Boylam:30.765 E
Derinlik:16.93 km
Detay:
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı.
Açıklanan verilere göre Antalya Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği 30.3 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREM
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
08.12.2025, 12:34:10 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 30.3 km#Kandilli