Antalya'da deprem!

Yayınlanma:
AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Antalya'nın Kemer ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), açıkladığı verilere göre Antalya'nın Kemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği 16.93 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya gece yarısı sallandı! Övgün Ahmet Ercan 'şaşırırım' dedi depremi böyle değerlendirdi!Antalya gece yarısı sallandı! Övgün Ahmet Ercan 'şaşırırım' dedi depremi böyle değerlendirdi!

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Antalya Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

