Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Akdağ ve Dereli yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ise soğuk havanın etkisiyle hayvanlarıyla beraber köylerine dönmeye başladı.

Lapa lapa kar yağışı başladı: Boyu 30 santimetreyi aştı

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Yaylada bulunan vatandaşlardan Muhammet Vural, bu sene kar yağışının erken başladığını, ancak güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Kar yağışına hayvanlarıyla beraber yolda yakalanan Aykut Saray ise zorlu bir yolculuk yaşadıklarını ancak güzel görüntüler eşliğinde yolculuğun eğlenceli hale geldiğini ifade etti.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.