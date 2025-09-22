Lapa lapa kar yağışı başladı: Boyu 30 santimetreyi aştı

Yalancı yazın yaşanması beklenen bu hafta; 7 il uzmanları ters köşe yaptı. Karla birlikte sis ve fırtına da başlarken çobanlar yaylalarda mahsur kaldı. Yılın ilk karı ile yüksek kesimler ve dağlar beyaza büründü.

Yaylalarda otlağa çıkarılan küçükbaş hayvanlar zor anlar yaşarken, güne beyaz örtüyle başlayan mahalleli ise her yıl kasım ve aralıkta yağan karı eylül ayında görünce şaşırdı.

BOYU 30 SANTİMETREYİ AŞTI

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu hatta aştığı yaylada çobanın mahsur kaldığını öğrenen Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak, yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.

LAPA LAPA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu.

Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü. Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü. Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

YEDİGÖLLER'DE KAR MANZARASI HAYRAN BIRAKTI

Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi olan Yedigöller bölgesinde de etkili oldu. Gölet'in çevresinde yeşil ve beyazın tüm tonları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Bölgede yaşayan profesyonel dağcı 'Dağların Oğlu' lakabıyla bilinen Bülent Erkan, Yedigöller'de kar yağışı altında kurduğu çadırda kamp yaparak muhteşem doğanın güzelliklerini paylaştı.

Erkan, "Yedigöller'de çadırımızı kurduk. Kar yağdı ve yağmaya devam ediyor. Oldukça güzel bir atmosfer. Doğal güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. İspir Yedi göllerden herkese selamlar. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyorum" dedi.

TRABZON'DA KAR TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çaykara'nın Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun mesaiye başladı. Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yolu ulaşıma açtı. Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı Grup yolunda da kar temizleme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimizin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamalarını ve acil durumlarda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'mizin (TİKOM) Alo 153 hattına ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz."

SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Bitlis’te son 3 gündür soğuk ve aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bitlis’te mevsimin ilk karının yağdığı yerlerden biri de Adilcevaz ilçesindeki 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü. Mevsimin ilk karı ile birlikte Süphan Dağı, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Süphan Dağı’nın karlı manzarasını fotoğraflayan Şahin Şerefoğlu, "Mevsimin ilk karı Süphan Dağı’na yağdı. 2 gün önce hafif bir kar serpintisi oldu ama bugün bulutların yoğun olması münasebetiyle çokta güzel bir kar yağdı ve Süphan Dağı’nın başını kar bürüdü. Dolayısıyla mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte havaların soğuması da etkisini gösterdi. Kışı hissetmeye başladık" dedi.