80 yaşındaki adam evinde çıkan yangından kaçamadı: Cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bursa’nın İznik ilçesinde 80 yaşındaki Ahmet Demircan evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak’ta bulunan bir evde çıkan yangın akşam saatlerinde 20.30 sıralarında meydana geldi.

bursada-evde-cikan-yanginda-1-kisi-haya-1075577-319123-2.jpg

YANGINI GÖREN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

bursada-evde-cikan-yanginda-1-kisi-haya-1075574-319123-2.jpg

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜ: DEMİRCAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede evde yaşayan Ahmet Demircan’ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Tek katlı evde yangın faciası: 85 yaşındaki yaşlı adam can verdiTek katlı evde yangın faciası: 85 yaşındaki yaşlı adam can verdi

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Demircan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

