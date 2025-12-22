80 yaşındaki adam evinde çıkan yangından kaçamadı: Cansız bedeni bulundu
Bursa’nın İznik ilçesinde 80 yaşındaki Ahmet Demircan evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak’ta bulunan bir evde çıkan yangın akşam saatlerinde 20.30 sıralarında meydana geldi.
YANGINI GÖREN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGININ SÖNDÜRÜLDÜ: DEMİRCAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede evde yaşayan Ahmet Demircan’ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Demircan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.