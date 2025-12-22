Tek katlı evde yangın faciası: 85 yaşındaki yaşlı adam can verdi

Yayınlanma:
Batman’da tek katlı evde çıkan yangında Abdurrahman Unutur (85) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen eşi Z.U. (75) ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın akşam saatlerinde Merkez 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi’nde bulunan tek katlı bir evde çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN SIRASINDA EVDE BULUNAN YAŞLI ÇİFTTEN ABDURRAHMAN UNUTUR HAYATIBNI KAYBETTİ

Evde yapılan kontrolde Abdurrahman Unutur’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Z.U. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

