Ankara'da Gar'da yangın paniği! ABB açıklama yaptı
Ankara'da Gar'da yangın alarmının devreye girmesi vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB ) tarafından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Gar İstasyonu’ndaki yangın alarmının devreye girmesi ve otomatik anons sisteminin aktif hale gelmesine ilişkin yapılan açıklamada, bir kişinin alarmı bilinçli olarak devreye soktuğu belirtildi.
Olayın ardından detaylı inceleme başlatıldığı ve hukuki tüm yollara başvurulacağı kaydedildi.
"BİR KİŞİNİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DEVREYE SOKTUĞU TESPİT EDİLDİ"
Açıklama şu şekilde:
"Bugün, Gar İstasyonu’nda yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sistemimiz aktif hale gelmiş, bu durum kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olmuştur. Olayın ardından detaylı inceleme yapılmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir.Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."
Kaynak:ANKA Haber Ajansı