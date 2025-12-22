Ankara'da Gar'da yangın paniği! ABB açıklama yaptı

Ankara'da Gar'da yangın alarmının devreye girmesi vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB ) tarafından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gar İstasyonu’ndaki yangın alarmının devreye girmesi ve otomatik anons sisteminin aktif hale gelmesine ilişkin yapılan açıklamada, bir kişinin alarmı bilinçli olarak devreye soktuğu belirtildi.

Olayın ardından detaylı inceleme başlatıldığı ve hukuki tüm yollara başvurulacağı kaydedildi.

"BİR KİŞİNİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DEVREYE SOKTUĞU TESPİT EDİLDİ"

Açıklama şu şekilde: