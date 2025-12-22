Ankara'da Gar'da yangın paniği! ABB açıklama yaptı

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gar'da yangın alarmının devreye girmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir kişinin bilinçli şekilde alarmı çalıştırdığı ve konuya ilişkin hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Ankara'da Gar'da yangın alarmının devreye girmesi vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB ) tarafından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gar İstasyonu’ndaki yangın alarmının devreye girmesi ve otomatik anons sisteminin aktif hale gelmesine ilişkin yapılan açıklamada, bir kişinin alarmı bilinçli olarak devreye soktuğu belirtildi.

Olayın ardından detaylı inceleme başlatıldığı ve hukuki tüm yollara başvurulacağı kaydedildi.

Yürüyen merdivenleri durduranlara soruşturmaYürüyen merdivenleri durduranlara soruşturma

Ankara’da yürüyen merdivene sabotajAnkara’da yürüyen merdivene sabotaj

"BİR KİŞİNİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DEVREYE SOKTUĞU TESPİT EDİLDİ"

Açıklama şu şekilde:

"Bugün, Gar İstasyonu’nda yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sistemimiz aktif hale gelmiş, bu durum kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olmuştur. Olayın ardından detaylı inceleme yapılmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir.Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu
Depremde yakınlarını kaybedenlerin "Adalet Nöbeti" sürüyor: Bu suçları torbayla affedemezsiniz
Depremde yakınlarını kaybedenlerin "Adalet Nöbeti" sürüyor: Bu suçları torbayla affedemezsiniz
Son Dakika | Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Son Dakika | Emrullah Erdinç gözaltına alındı