Ankara’da yürüyen merdivene sabotaj

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdiven, asansör ve engelli sistemlerine kasıtlı şekilde yapılan sabotajların görüntüsünü paylaştı.

Ankara'da metro hatları ile alt ve üst geçitlerdeki yürüyen merdiven, asansör ve engelli sistemlerine kasıtlı şekilde yapılan sabotajlar devam ediyor.

Yapılan sabotajlar ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

''KASITLI SABOTAJLAR SÜRÜYOR''

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’da metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik kasıtlı sabotajlar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

''GÖZ YUMMAYACAĞIZ''

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Pazartesi günü yine sabotaj görüntülerini paylaşmış ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür sorumsuz davranışlara asla göz yummayacağız. Kamu malına zarar veren herkes, kanun önünde hesabını verecektir. Bu kentte kimseye, ortak değerlerimizi keyfine göre tahrip etme hakkı tanımayacağız” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak:Haber Merkezi / ANKA

