Erdoğan'ın 'beni kandırdınız' deyip partilileri fırçaladığı iddia edildi

Ankara kulislerini yakından takip etmesi ile bilinen gazeteci Nuray Babacan, AKP’de son dönemde artan iç rahatsızlığı dikkat çekici örneklerle gündeme taşıdı. Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda hem EYT düzenlemesi hem de yerel yönetim politikaları sert özeleştirilerin konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK Başkanı Yener ile görüştü

"ROTA DEĞİŞTİRMEZSEK, ÇARPACAĞIZ"

AKP’li bazı siyasetçilerin parti içindeki gidişatı "Düz yolda gidiyoruz diye tabelalara kimse bakmıyor. Araç çok hız aldı, böyle giderse duvara çarpacak" sözleriyle tarif ettiği ifade ediliyor. Çözülme, liyakatsizlik ve yanlış kararların sonuçlarının partinin deneyimli isimlerinde ciddi kaygılara yol açtığı belirtiliyor.

"Her gün, iktidar medyasının bile görmezden gelemediği, çözülme, çürüme, liyakatsizlik, ilke ve ahlak yoksunu tavırlar ve sonuçları, partideki duayen isimlerin kapalı kapılar arkasında endişe ve kaygılarını dile getirmesine neden oluyor."

ERDOĞAN'IN 'BENİ KANDIRDINIZ' DİYEREK KIZDIĞI İDDİASI

Babacan’ın aktardığına göre, parti yöneticileri ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda EYT konusu açıldığında neredeyse herkes düzenlemeden ve ortaya çıkan sonuçlardan şikâyet etti. Bu sırada söz alan bir partilinin şu çıkışı salonda sessizliğe neden oldu:

"Sorumluluğu kime atıyoruz? Bunu biz yapmadık mı? 'Bizi zorladılar' gibi bir savunma yapamayız. EYT düzenlemesinin hata olacağını o dönem söyleyenlerin sözleri dikkate alınmadı. Bununla da kalmadı, Cumhurbaşkanını eksik ve yanlış bilgiler verildi. 'Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 25 milyar lira' dendi. 300 milyar lira olduğu ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı ‘beni kandırdınız’ diye kızdı. Maliyetin sürekli katlanarak artacağını ve devam edeceğini söyleyenler dikkate alınmadı…"

YEREL YÖNETİMLERDE ALINAN YANLIŞ KARARLAR...

AKP kulislerinde yalnızca EYT değil, yerel yönetimlerle ilgili tercihler de eleştirilerin odağında. Başka bir toplantıda, geçmişte hazırlanan ancak hayata geçirilemeyen Yerel Yönetimler Reform Paketi yeniden gündeme geldi. Açılım süreciyle de bağlantılı olan 'güçlü yerel yönetimler' yaklaşımının, partinin kendi içinden gelen itirazlarla rafa kaldırıldığı örnekleriyle anlatıldı.

Bu süreçte dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, yetkilerinin ilçe belediyelerine devrini öngören maddelere karşı kulis yaptığı, reform paketinin önemli bölümlerinin bu nedenle budandığı iddia edildi:

"O dönem hazırlanan ‘Yerel Yönetimler Reform Paketi’nin yine partinin içinden engellendiğine ilişkin örnekler anlatılıyor. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın paketin engellenmesi için kulis yaptığı anlatılıyor."

Toplantılarda dile getirilen değerlendirmelere göre, 'yetkiler elden gitmesin' anlayışıyla atılan bu adımların bedeli bugün ödeniyor. Belediyeler elden gitmeye başlayınca bu kez tam tersi yönde hamleler yapıldığı, büyükşehirlerin yetkilerinin merkeze çekilmesinin ise yeni sorunlar yarattığı vurgulanıyor.