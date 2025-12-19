İmralı sürecinde PKK'lılara 1 yıl süre tanınacak: İktidar medyası yazdı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı süreci, DEM Partili İmralı heyetinin Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından açıklanan ikinci aşaması ile devam ediyor. DEM'li Pervin Buldan'ın hukuki düzenlemelerin yapılacağını söylediği ikinci aşama Öcalan'a umut hakkı, PKK'lıların affedilmesi, siyasete girmelerinin önünün açılması gibi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İkinci aşamanın nasıl yürütüleceği merak konusu olurken 'PKK'lıların eve dönüşü' için atılacak adımlar iktidar yakını medyadan geldi.

İKTİDAR MEDYASI YAZDI: PKK'LILARIN EVE DÖNÜŞ SİSTEMİ BÖYLE İŞLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu, çıkarılacak yasal düzenlemelerin çerçevesinin nasıl çizileceğini yazdı. Kayaoğlu'na göre; güvenlik bürokrasisi ve Meclis ayağında yapılan çalışma ile suça karışan ve suça karışmayan PKK’lılar için geçici bir yasal düzenleme yapılacak. Geçici yasanın başlığı ise ‘Topluma Kazandırma’ olacak.

2026 mart ayına kadar çıkarılması beklenen geçici yasayı uygularken PKK'lılar suç kaydı olan ve olmayan diye ikiye ayrılacak ancak örgüt yöneticilerine yönelik düzenleme olmayacak.

Kayaoğlu'nun aktardığına göre; kategorilere ayrılan PKK'lılar için süre sınırı devreye alınacak.

İMRALI SÜRECİNDE PKK'LILARA 1 YIL SÜRE TANINACAK

Yasaya konulacak geçici bir maddeyle Türkiye’ye gelerek teslim olmak isteyen örgüt üyelerine belli bir süre tanınacak. Bu sürenin bir yıl olabileceği belirtilirken bu kapsamda, Türkiye’ye gelmek isteyenler sınırda güvenlik güçleri tarafından teslim alınacak.

Suça karışmamışlarsa hapse girmeyecekler ancak beş yıl boyunca adli kontrole tabi tutulacaklar. Bu süre içinde bulundukları yerde adli kontrol kuralları uygulanacak.

'Sucçsuz' PKK'lılar, beş yıl boyunca yeni bir suç işlemezlerse, haklarındaki suçlamalar düşecek. Dönenlere Türkiye’de istedikleri yerde ikamet hakkı tanınacak.

SUÇA KARIŞANLARA ÖRGÜT SUÇLAMASI OLMAYACAK

Silahlı eylemde bulunup suça karışan PKK'lılar için ise ayrı bir prosedür işletilecek. Bu durumda olanlara, ‘feshedilmiş terör örgütü’ tanımı kapsamında örgüt suçlaması yapılmayacak. Ancak örneğin adam öldürme, hırsızlık, gasp, adam kaçırma gibi suçları işlemişlerse bu suçlardan yargılanıp ceza alacaklar.

Örgüt adına suç işlemekten ceza almayacakları için bu durumda olanlar, cezaevlerinden daha erken tahliye olacak.

Cezaevlerinde bulunan PKK’lılar da örgüt suçlaması düşeceği için ceza indirimlerinden yararlanacak. Yine davaları süren veya cezası kesinleşmemiş olanlar da aynı uygulamaya tabi olacak.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İSKANDİNAV ÜLKELERİNE

Örgütün yönetim kademesinde bulunanlarla ilgili ise bir adım atılmayacak. Türkiye, Kandil’deki yöneticilerin ülkeye girişlerine izin vermeyecek. Bu kişilerin İskandinav ülkeleri başta olmak üzere üçüncü ülkelere gitmeleri isteniyor.

Ayrıca af çıkarılmayacak, Öcalan’la ilgili serbestlik anlamına gelecek hiçbir adım atılmayacak.

Yasal düzenleme yapıldıktan sonra Türkiye’ye gelecek ilk grubun ise Diyarbakır annelerinin çocukları olacağı belirtiliyor.

Meclis’ten yasa çıkarılmasının yanı sıra idari bazı düzenlemeler de yapılacak. Cezaevlerinde şikâyet konusu olan bazı uygulamalar esnetilecek, bürokrasi ile ilgili kötü muamele iddiaları konusunda daha etkin bir denetim sistemi kurulacak. Kayyım uygulaması kaldırılacak. Bu adımlar ‘Güven artıcı tedbirler’ olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin topluma kazandırılması sürecini yürütecek ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Bu kurul, rehabilitasyon sürecinde atılacak adımlardan sorumlu olacak. Meslek edindirme, istihdam, kırsal destekler gibi mekanizmalar devreye sokulacak.