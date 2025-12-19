İstanbul'da IŞİD'in "İnfak" ağına operasyon

İstanbul'da IŞİD'in "İnfak" ağına operasyon
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD'in finansal faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "infak" adı altında para toplayan şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda, Özbek asıllı olduğu değerlendirilen "Sayfiye Ana" kod isimli şahsın, Suriye’deki çatışma bölgelerinden Türkiye’ye gelen IŞİD yanlısı "muhacir kadınlar" için "infak" adı altında para topladığına dair önemli bilgilere ulaşıldı.

Son dakika | 32 ilde IŞİD operasyonu!Son dakika | 32 ilde IŞİD operasyonu!

MASAK VE HTS KAYITLARI SUÇ TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan 5 şüphelinin MASAK ve HTS verileri incelendiğinde, zanlıların daha önce IŞİD kapsamında adli işlem görmüş kişilerle çok sayıda para transferi ve irtibatının bulunduğu saptandı. Terörün finansmanına yönelik bu trafiğin deşifre edilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon kararı alındı.

7 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

19 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’daki 7 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında aranan 3 firari şahıstan 2’sinin illegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, diğer 1 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği kamuoyuna duyuruldu.

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
Yeğeninin eşini bıçaklayarak öldürdü: Eniştesinin de katiliymiş
Yeğeninin eşini bıçaklayarak öldürdü: Eniştesinin de katiliymiş
Kasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındı
Kasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındı
Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı
Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı