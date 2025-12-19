İstanbul'da IŞİD'in "İnfak" ağına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda, Özbek asıllı olduğu değerlendirilen "Sayfiye Ana" kod isimli şahsın, Suriye’deki çatışma bölgelerinden Türkiye’ye gelen IŞİD yanlısı "muhacir kadınlar" için "infak" adı altında para topladığına dair önemli bilgilere ulaşıldı.

Son dakika | 32 ilde IŞİD operasyonu!

MASAK VE HTS KAYITLARI SUÇ TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan 5 şüphelinin MASAK ve HTS verileri incelendiğinde, zanlıların daha önce IŞİD kapsamında adli işlem görmüş kişilerle çok sayıda para transferi ve irtibatının bulunduğu saptandı. Terörün finansmanına yönelik bu trafiğin deşifre edilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon kararı alındı.

7 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

19 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’daki 7 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında aranan 3 firari şahıstan 2’sinin illegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, diğer 1 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği kamuoyuna duyuruldu.