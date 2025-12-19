Arıkan'dan 'Uyuşturucusuz Türkiye çağrısı"

Türkiye'de kullanım yaşı 12'ye kadar düşen ve okul önlerinde dahi satışlarının yapıldığı haberlerinin olduğu uyuşturucu, son günlerde kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü ekran yüzlerine yapılan operasyonlar ile gündemde.

"EN AZ TERÖR KADAR BÜYÜK BİR TEHDİT"

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı bir çağrı ile bu soruna dikkat çekti. Uyuşturucunun bugün toplumun her kesiminin ortak bir sorunu haline geldiğini kaydeden Arıkan, 'sinsi tehlike' olarak nitelediği bu sorunun en az terör kadar büyük bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

UYUŞTURUCUSUZ TÜRKİYE



Uyuşturucu bugün; ünlü-ünsüz, zengin-fakir, genç-yaşlı, muhafazakâr-seküler ayrımı gözetmeksizin her mahallenin ve toplumun her kesiminin ortak sorunu haline gelmiştir.



Bu sinsi tehlike, ülkemiz için en az terör kadar büyük ve stratejik bir tehdit… — Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) December 18, 2025

Arıkan bu sorun ile mücadelede sadece torbacı ve kullanıcıların toplanarak değil uyuşturucu baronlarının yakalanıp kaynaklarının kurutulması ile mümkün olduğunu söyledi. Arıkan 'Terörsüz Türkiye' gibi 'Uyuşturucusuz Türkiye' için Türkiye'nin 2026 yılının "Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan edilmesini talep etti.