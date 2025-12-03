Yürüyen merdivenleri durduranlara soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), metro ve Ankaray istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin sık sık arızalanmasının ardında kasıtlı eylemler olduğu yönündeki şikayetleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. ABB’nin şikayetleri üzerine emniyet ekipleri, kentin farklı noktalarındaki tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATMAK ÜZERE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk tespitlerde, bazı kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldığı belirtildi. Emniyet yetkilileri, soruşturma kapsamında kimliği belirlenen şahıslar hakkında yasal işlem başlatmak üzere çalışma başlattı.

Söz konusu iddialar, metro, Ankaray ve şehirdeki diğer toplu taşıma noktalarında yaşanan arızaların, teknik sorunlardan ziyade kasıtlı sabotaj veya engelleme girişimleri olabileceği şüphesini güçlendiriyor.