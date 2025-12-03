Öğretmene sınıfta yapılanlar infial yaratmıştı! Liselilerin skandal şımarıklığına soruşturma başlatıldı

Son dönemde çocuk ve gençlerde akran zorbalığının geldiği boyut ve suça karışma oranları toplumsal bir sorun olarak tartışılırken, Ankara'daki bir liseden yansıyan görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi. Sınıf içerisinde bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, öğrencilerin öğretmenlerine yönelik saygısız tavırları kamuoyunda ve eğitim camiasında büyük tepki çekti.

SINIF İÇİNDE UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Ortaya çıkan ve izleyenleri utanca boğan görüntülerde, bazı öğrencilerin ders anlatımını bilerek sabote ettikleri, öğretmenleriyle alay ettikleri ve zaman zaman son derece saygısızca tavırlar sergiledikleri görüldü. Videoda, öğrencilerin davranışlarına rağmen öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı, ancak öğrencilerin bu tutumlarını ısrarla sürdürdüğü dikkat çekti. Sınıftaki diğer bir öğrenci tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medyada "skandal" olarak nitelendirildi.

OLAYIN ADRESİ BELLİ OLDU VE SORUŞTURMA BAŞLADI

Sosyal medyada infial yaratan olayın Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldiği tespit edildi. Okul yönetimi, görüntülerin sosyal medyada yayılması ve gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Öğretmenleriyle alay eden, dersi sabote eden ve bu anları kaydedip yayınlayan lise öğrencileri hakkında derhal disiplin süreci başlatıldı.

Öğretmene sınıfta yapılanlar izleyeni yerin dibine soktu: Lisede skandal görüntüler!

KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKİ

Söz konusu görüntüler, hem öğretmenler hem veliler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "kabul edilemez" bulundu. Olay, eğitim sistemindeki disiplin sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasından, disiplin cezalarının yetersizliğinden ve cezasızlık kültüründen şikayet ederken; yaşananları, sınıfta kalmanın kaldırılması gibi uygulamalara bağlayan yorumlar yapıldı. Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde, "Sınıfta kalma kaldırılırsa olacağı bu" ifadeleriyle tepkiler dile getirildi. Olayla ilgili okul yönetiminin başlattığı disiplin süreci devam ediyor.