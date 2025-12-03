Öğretmene sınıfta yapılanlar izleyeni yerin dibine soktu: Lisede skandal görüntüler!

Çocuk ve gençlerin akran zorbalığı ve suça karışmaları toplumsal bir sorun haline gelirken Ankara'daki bir liseden gelen görüntü durumun vahametini gözler önüne serdi.

Sınıftaki bir öğrenci tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Öğrencilerin öğretmenlerine yaptıkları sosyal medyada eğitim camiasından ve kamuoyundan büyük tepki çekti.

ÖĞRETMENE SINIFTA YAPILANLAR İZLEYENİ YERİN DİBİNE SOKTU

Sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği utanç verici davranışlar “eğitimde disiplin” tartışmasını gündeme getirdi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri görülüyor. Videoda öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.

LİSEDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Söz konusu görüntüler, hem öğretmenler hem veliler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

Skandal olarak nitelendirilen olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu video sonrası çok sayıda vatandaş öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasından, disiplinin yetersizliğinden, cezasızlıktan şikayet ederken "Sınıfta kalma kaldırılırsa olacağı bu" yorumları yapıldı.