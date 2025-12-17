Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde sabaha karşı orta şiddette bir deprem kaydetti. Deprem, ilçede hissedildi ve resmi verilerle doğrulandı. Meydana gelen sarsıntıyla ilgili ilk teknik bilgiler, kurumun internet sitesinden paylaşıldı.

Hatay'da deprem!

SAAT 04.15'TE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

AFAD'ın verilerine göre deprem, sabah saat 04.15'te meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

MERKEZ ÜSSÜ HASSA, DERİNLİĞİ 7.41 KİLOMETRE

Paylaşılan koordinat bilgileri, depremin merkez üssünün Hassa ilçesi olduğunu gösterdi. Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Yetkililer, sarsıntı sonrasında şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi olmadığını aktardı.