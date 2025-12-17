Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde sabaha karşı orta şiddette bir deprem kaydetti. Deprem, ilçede hissedildi ve resmi verilerle doğrulandı. Meydana gelen sarsıntıyla ilgili ilk teknik bilgiler, kurumun internet sitesinden paylaşıldı.
SAAT 04.15'TE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI
AFAD'ın verilerine göre deprem, sabah saat 04.15'te meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2025-12-17
Saat:04:15:09 TSİ
Enlem:36.67056 N
Boylam:36.42028 E
Derinlik:7.41 km
Detay:https://t.co/NpgP60NdwQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha!
MERKEZ ÜSSÜ HASSA, DERİNLİĞİ 7.41 KİLOMETRE
Paylaşılan koordinat bilgileri, depremin merkez üssünün Hassa ilçesi olduğunu gösterdi. Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Yetkililer, sarsıntı sonrasında şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi olmadığını aktardı.