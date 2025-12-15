Hatay'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.20'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.
DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nQ5eCzBu89
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.1 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Saat 12.19'da meydana gelen deprem yerin 10.2 kilometre derininde gerçekleşti.
DEPREM
ODABASI-(HATAY) https://t.co/VjnwGmJ0vV
15.12.2025, 12:19:59 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 10.2 km#Kandilli