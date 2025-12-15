Hatay'da deprem!

Hatay'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı verilere göre Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.20'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Saat 12.19'da meydana gelen deprem yerin 10.2 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

