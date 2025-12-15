Prof. Dr. Okan Tüysüz'den İstanbullulara korkutan uyarı: Beklenen depremin zamanı daraldı

Marmara Denizi'nde 23 Nisan 2025 tarihinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul depremiyle ilgili endişeleri artırdı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu sarsıntının fay hatlarındaki dengeyi kritik bir şekilde değiştirdiğini ve basit bir deprem olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

"BEKLENEN DEPREMİN ZAMANI DARALDI"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Almanya’daki Helmholtz Yerbilimleri Merkezi öncülüğünde yürütülen ve Science dergisinde yayımlanan prestijli bir araştırmaya atıfta bulunarak, sismik hareketliliğin batıdan doğuya, yani İstanbul'a doğru tehlikeli bir ilerleyiş gösterdiğini kaydetti.

Tüysüz, 23 Nisan depreminin etkisini, "Bu deprem, beklenen büyük Marmara depreminin zamanlamasını öne çekmiş olabilir. Sarsıntının ardından oluşan artçılar doğu yönünde ilerledi. Bu durum, İstanbul'un hemen dibinde, Adalar ve Avcılar açıklarında 'kilitli' durumda bekleyen fay segmentleri üzerinde ek stres birikimine yol açtı." sözleriyle açıkladı.

Science dergisindeki araştırma da, 2011’den itibaren Marmara’nın batısında başlayan hareketliliğin 2019 Silivri depremi ve son 6.2’lik sarsıntıyla birleşerek, uzun süredir kırılmayan doğu parçalarına doğru "zincirleme bir gerilim aktarımı" yarattığını gösteriyor.

"DEPREM OLMAYACAK DEMEK BİLİME İHANETTİR"

Sosyal medyada yer alan "Marmara’da büyük deprem olmayacak" şeklindeki iddialara kesin bir dille karşı çıkan Prof. Dr. Tüysüz, bu söylemlerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı. Bölgedeki son büyük yıkımın 1766 yılında yaşandığını hatırlatan Tüysüz, "Faylarda enerji birikimi devam ediyor. Bu bir fizik kuralıdır, o enerji bir gün mutlaka boşalacak" uyarısını yineledi ve bu tür iddiaların bilime ihanet olduğunu söyledi.

ACİL HAZIRLIK İÇİN İKİ KRİTİK ÇAĞRI

İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina bulunduğunu ve kentsel dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu belirten Tüysüz, hazırlık sürecinin sadece inşaatla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Tüysüz, yetkililere yönelik çağrısında, "Toplumun deprem anına ve sonrasına hazırlanması için düzenli tatbikatların acilen hayata geçirilmesi gerekiyor" diyerek sadece yapısal değil, toplumsal hazırlığın da şart olduğunu ifade etti.