Manisalılar: 2025 yılı sevdiklerimizi aldı

Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı olarak büyük bir başarı elde eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri nedeniyle yakalandığı çoklu organ yetmezliği rahatsızlığından 12 günüdür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti.

MANİSALILARIN 6 AY İÇİNDEKİ İKİNCİ YASI

Bugün son yolcluğuna uğurlanan Durbay için ilk tören Şehzadeler Belediyesi önünde yapıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere yüzlerce siyasetçi ve on binlerce vatandaş katıldı.

Bir vatandaş, Durbay'ın ölümünün kendileri için çok acı bir olay olduğunu belirterek, "İyi bir başkandı. Bir yıl içinde ikinci bir başkanımızı kaybediyoruz. Manisa'mızın başı sağ olsun. Üzgünüz. Diyecek bir şeyimiz yok" dedi.

"2025 YILI BÜTÜN SEVDİKLERİMİZİ ALDI"

Koldereli olduğunu ve Durbay'ın çocukluk yıllarını bildiğini belirten vatandaş, onla gurur duyduğunu ve üzüntüsünü kelimelere sığdıramadığını vurgulayarak, "2025 yılı bize pek iyi gelmedi, bütün sevdiklerimizi aldılar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimelere sığdıramıyorum. Üzüntümüz derin. Babasının büyüğüyüm, dedeleri arkadaşımız. O bizim kızımız. Herkes biliyor, anlatmamıza gerek yok. Manisa'nın en büyüğü Koldere. Bizim ölümüz yetiyor, dirimiz neler yapar, bilemem" ifadelerini kullandı.

Gülşah Durbay'ın çocukluk arkadaşı olduğuna değinen bir vatandaş, tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını belirterek, "Beraber yıllarca aynı havayı soluduk, aynı yollarda yürüdük. Onun Koldere'den çıkıp Belediye Başkanı olduğunda, o günkü mutluluğunu kimse tarif edemezdi ama şu an belediyede onu böyle görmek en büyük acıyı veriyor bize. Diyecek başka bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

Bir yılda iki belediye başkanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen bir vatandaş, "Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, Manisa'ya, milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.