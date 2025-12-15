İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı

Yunanistan'da 2 Aralık'tan bu yana süren çiftçi eylemleri, Türkiye'nin sınır kapılarındaki TIR trafiğini olumsuz etkiledi. Yunan çiftçiler, eylemleri kapsamında traktörlerini Kipi (Bahçeköy) Sınır Kapısı çevresine çekerek yolu daralttı.

Bu durum nedeniyle, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerde büyük kısıtlamaya gidildi. Şu an itibarıyla bu kapıdan yalnızca bozulabilir gıda ürünleri, ilaç gibi acil ve öncelikli yük taşıyan TIR'ların geçişine izin veriliyor. Diğer yük gruplarını taşıyan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

ALTERNATİF KAPILARDA YOĞUNLUK ARTTI

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan binlerce TIR sürücüsü, mecburen alternatif güzergahlar olan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönelmek zorunda kaldı. Yaşanan bu yığılma nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman uzun TIR kuyrukları oluşuyor ve tır parklarında yoğunluk gözleniyor. Eylemin gelecek haftaya dek sürmesi bekleniyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR sürücüleri, durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin bekleme sürelerini artırdığını belirterek, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor" dedi.

Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise, rotalarını kaydırmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum" diye konuştu.