17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler

17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler
Yayınlanma:
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan bir işyerine gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 17, diğerinin ise 19 yaşında olduğu öğrenilirken 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anları ise, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği, işyeri ve çevresinde bir süre keşif yaptığı tespit edildi.

istanbul-atasehirde-is-yerine-silahli-1063833-315662.jpg

ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan incelemeler sırasında; şüphelilerden birinin iş yerine silahla ateş ettiği, diğerinin ise saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlenirken araştırmaların derinleştirilmesiyle, iş yeri çalışanı İ.F. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet bulunduğu ortaya çıktı.

istanbul-atasehirde-is-yerine-silahli-1063835-315662.jpg

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Kimlikleri tespit edilen K.C.B. (17) ile M.G. (19), olayda kullanılan silahla birlikte 10 Aralık günü yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika | Özel Okmeydanı Hastanesi'ne silahlı saldırıda 8 gözaltıSon dakika | Özel Okmeydanı Hastanesi'ne silahlı saldırıda 8 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 11 Aralık'ta '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak:DHA

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı
İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı
Marmara'nın can damarı kuruyor: İki dev şehir susuzluk tehlikesi ile yüz yüze
Marmara'nın can damarı kuruyor: İki dev şehir susuzluk tehlikesi ile yüz yüze
Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var
Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var