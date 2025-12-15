17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği, işyeri ve çevresinde bir süre keşif yaptığı tespit edildi.

ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan incelemeler sırasında; şüphelilerden birinin iş yerine silahla ateş ettiği, diğerinin ise saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlenirken araştırmaların derinleştirilmesiyle, iş yeri çalışanı İ.F. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet bulunduğu ortaya çıktı.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Kimlikleri tespit edilen K.C.B. (17) ile M.G. (19), olayda kullanılan silahla birlikte 10 Aralık günü yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika | Özel Okmeydanı Hastanesi'ne silahlı saldırıda 8 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 11 Aralık'ta '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.