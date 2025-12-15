Son dakika | Özel Okmeydanı Hastanesi'ne silahlı saldırıda 8 gözaltı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Okmeydanı Hastanesi'nin giriş kapısına,13 Aralık Cumartesi gecesi silahla ateş açılmıştı. Meydana gelen silahlı saldırının ardından saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilmişti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kurşunların hastane girişine isabet ettiği ve olay yerinde boş kovanlara rastlandığı ifade edilmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, yaşanan silahlı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet ekipleri, olaya ilişkin toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

GAZETECİ OSMAN ÇAKLI GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Gazeteci Osman Çaklı, geçtiğimiz günlerde "suçu ve suçluyu övme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve soruştırma dosyasında, Çaklı’nın Özel Okmeydanı Hastanesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı bir paylaşımı da yer almıştı.

Gazeteci Osman Çaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çaklı, Okmeydanı Şafak Hastanesi'nin kurşunlanması olayına ilişkin yaptığı paylaşımda, saldırıyı "Şapkalılar" isimli bir grubun üstlendiğini ifade etmiş ve "Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi." sözlerini sarf etmişti.Çaklı, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.