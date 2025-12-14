Depremde 55 kişi can vermişti! Reyyan Apartmanı davasında tutuklu tek sanık da tahliye edildi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı’nda 55 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporunda binaya 6 ile 8 ton ekstra yük binmesine neden olan kaçak kat yapıldığı belirlendi. Başlatılan soruşturmanın ardından 6’sı kamu görevlisi 10 kişi hakkında Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında beş akademisyen dosyadan çekildi

Davanın 9’uncu duruşmasına, tutuklu sanık müteahhit Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık statik proje müellifi Harun Gümüşer (51), taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katıldı. Tutuksuz sanıklar fenni mesul Mesut Vahit Kazancı (71), kaçak katı yaptığı öne sürülen Nasuh Atılgan (51), Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol biriminde görevli Ahmet Tüfekçi (45), Ali Gemci (47), Hacı Mehmet Güner (58), Melike Özdemir (45), Nuri Hakan Erşahan (46) ve Oğuzhan Arabacı (36) duruşmaya katılmadı.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ!

Sanık Muhammet Karaaslan suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti ve “Raporlarda kaçak katın varlığı ve bu katı benim yapmadığım tespit edildiği halde uzun zamandır tutukluyum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Harun Gümüşer de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek suçlamaları reddetti. Binada yakınlarını kaybeden yurttaşlar ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

30 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Güven Apartmanı davasında mütalaa açıklandı

Cumhuriyet Savcısı ise, verdiği mütalaasında Muhammet Karaaslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın kaçma saklanma şüphesi, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TUTUKLU SANIK KALMADI!

Mahkeme heyeti, dosyada delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, toplanmamış deliller itibarıyla delil karartma şüphesinin ve sanığın kaçma ve saklanma şüphesinin, mağdur ve tanıklar üzerinde baskı girişimde bulunma şüphesinin bulunmadığının değerlendirilmesi, sanığın tutuklulukta geçen süresi, azami tutukluluk süresinin dolmuş olması, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması gerekçesiyle Karaaslan’ın tahliyesine hükmetti. Dava 15 Mayıs 2026’ya ertelenirken söz konusu tahliye ile birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.