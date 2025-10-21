30 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Güven Apartmanı davasında mütalaa açıklandı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Güven Apartmanı'nın yıkılması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

30 kişinin yaşamını yitirdiği Güven Apartmanı davası ertelendi

SANIKLAR HAKKINDA 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin, uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanı Kazım Can hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşması, beklenen ek bilirkişi raporu henüz ulaşmadığı için ertelenmişti. Söz konusu raporda belediye görevlilerinin "tali kusurlu", dosyada yer alan tüm sanıkların ise "asli kusurlu" oldukları belirtildi.

SAVCI 8 SANIĞIN "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Dün görülen 9. duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaaya göre, sanıkların neticeyi öngörmelerine rağmen eylemlerine devam ederek binanın inşaatını tamamladıkları ve bu süreçte kusurları oranında binanın yıkılmasına sebebiyet vererek çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Savcı, sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu oluşturduğunu belirterek, TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını talep etti.

MÜTEAHHİT AKAR: "ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILSIN"

Tutuksuz müteahhit Mesut Akar, önceki savunmalarını tekrarlayarak, adli kontrolün kaldırılmasını veya hafifletilmesini talep etti.

Sanık Mesut Akar'ın avukatı, rapor yeni eline geçtiği için inceleme yapamadıklarını, adli kontrolün kaldırılmasını veya hafifletilmesini ve mütalaaya karşı beyan için süre verilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini, rapora yazılı itirazlarını sunacaklarını ve mütalaaya karşı savunma için ek süre talep ettiklerini belirtti.

"SANIKLAR ADLİ KONTROLE UYMADIKLARI TAKDİRDE TUTUKLANACAK" UYARISI

Mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol kararlarına yapılan itirazları reddederek, adli kontrollerin aynen devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklara adli kontrol hükümlerine uymadıkları takdirde CMK'nın 112. maddesi uyarınca tutuklanacakları yönünde ihtarda bulundu ve bilirkişi raporuna itiraz ile esas hakkındaki savunmalarını yapmak üzere tüm taraflara bir sonraki celseye kadar süre verdi. Bir sonraki duruşma, 19 Kasım'a ertelendi.