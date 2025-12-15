DEM Parti İmralı heyeti Gelecek Partisi ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti Salı günü saat 10:00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.

CHP ve DEM Parti İmralı heyeti arasında Salı günü yapılacak görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından DEM Parti'nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşeceği duyuruldu.

Son dakika! DEM Parti'den 2 randevu talebi: CHP görüşmesi de ertelendi

Açıklamada "Heyetimizin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 16 Aralık Salı günü (yarın) yapacağı görüşme ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Görüşmenin tarihi netleştirildiğinde bilgi verilecektir." denildi.