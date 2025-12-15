DEM Parti İmralı heyeti Gelecek Partisi ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti Gelecek Partisi ile görüşecek
Yayınlanma:
DEM Parti İmralı heyetinin, yarın saat 10:00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

DEM Parti İmralı heyeti Salı günü saat 10:00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.

CHP ve DEM Parti İmralı heyeti arasında Salı günü yapılacak görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından DEM Parti'nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşeceği duyuruldu.

Son dakika! DEM Parti'den 2 randevu talebi: CHP görüşmesi de ertelendiSon dakika! DEM Parti'den 2 randevu talebi: CHP görüşmesi de ertelendi

Açıklamada "Heyetimizin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 16 Aralık Salı günü (yarın) yapacağı görüşme ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Görüşmenin tarihi netleştirildiğinde bilgi verilecektir." denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı
İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı
Marmara'nın can damarı kuruyor: İki dev şehir susuzluk tehlikesi ile yüz yüze
Marmara'nın can damarı kuruyor: İki dev şehir susuzluk tehlikesi ile yüz yüze
Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var
Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var