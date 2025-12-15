Son dakika! DEM Parti'den 2 randevu talebi: CHP görüşmesi de ertelendi

'Terörsüz Türkiye' kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları srürüyor. Geçen günlerde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı Heyeti Meclis'te bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Pervin Buldan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'yasal düzenleme ve barış yasası' ile ilgili taleplerini aktardığı belirtildi. DEM Parti İmralı heyetinin 16 Aralık'ta CHP ile bir görüşme yapacağı belirtiliyordu.

DEM Parti'nin 99 sayfalık raporu Meclis Başkanlığına iletildi

DEM Parti CHP görüşmesi ertelendi. Görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN İKİ RANDEVU TALEBİ

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti, görüşme gerçekleştirmek üzere AKP ve Adalet Bakanlığı’ndan randevu talep ettiği ifade edildi.