Son dakika! DEM Parti'den 2 randevu talebi: CHP görüşmesi de ertelendi

Son dakika! DEM Parti'den 2 randevu talebi: CHP görüşmesi de ertelendi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... DEM Parti'nin CHP görüşmesi ertelendi. Görüşmenin Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi. Ayrıca DEM Parti'nin 2 randevu talebi olduğu da aktarıldı.

'Terörsüz Türkiye' kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları srürüyor. Geçen günlerde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı Heyeti Meclis'te bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Pervin Buldan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'yasal düzenleme ve barış yasası' ile ilgili taleplerini aktardığı belirtildi. DEM Parti İmralı heyetinin 16 Aralık'ta CHP ile bir görüşme yapacağı belirtiliyordu.

DEM Parti'nin 99 sayfalık raporu Meclis Başkanlığına iletildiDEM Parti'nin 99 sayfalık raporu Meclis Başkanlığına iletildi

DEM Parti CHP görüşmesi ertelendi. Görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN İKİ RANDEVU TALEBİ

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti, görüşme gerçekleştirmek üzere AKP ve Adalet Bakanlığı’ndan randevu talep ettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Siyaset
Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu: Hiçbir şey bizim gündemimizi değiştirmemeli
Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu: Hiçbir şey bizim gündemimizi değiştirmemeli
Bahçeli: Demirtaş bir an önce serbest kalmalı
Bahçeli: Demirtaş bir an önce serbest kalmalı