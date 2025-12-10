DEM Parti'nin 99 sayfalık raporu Meclis Başkanlığına iletildi

Yayınlanma:
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlemelerinin tamamlanmasının ardından, öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunmaya başladı. DEM Parti'li komisyon üyeleri 99 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin geçtiğimiz yıl 22 Ekim'deki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için 'Meclis'te konuşsun' çıkışı ile başlayan İmralı süreci, TBMM çatısı altındaki komisyonla sürdü.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4 Aralık Perşembe günü yapılan toplantısında partiler, hazırlıklarını sürdürdükleri raporlarına ilişkin komisyonda bilgi verdi ancak henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı'na rapor sunulmadı. CHP, hazırladığı özet raporu TBMM Başkanlığına sundu, ayrıntılı raporun daha sonra iletileceği belirtildi.

DEM Parti'den ise bugün yapılan açıklamada, komisyon üyeleri DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek tarafından hazırlanan komisyon raporunun TBMM Başkanlığına teslim edildiği bildirildi, ancak rapor basınla paylaşılmadı. DEM Parti'nin raporunun 99 sayfadan ve 6 bölümden oluştuğu, raporda değerlendirme ve öneriler yer aldığı öğrenildi.

DEM Parti iktidarın ünlü yazarına ateş püskürdü! "Süreçte sabotaj" tartışması büyüdüDEM Parti iktidarın ünlü yazarına ateş püskürdü! "Süreçte sabotaj" tartışması büyüdü

DEM Parti: Toplumun yüzde 90’ını yok sayan bütçeye onay vermeyeceğizDEM Parti: Toplumun yüzde 90’ını yok sayan bütçeye onay vermeyeceğiz

KOMİSYONDAKİ DİĞER PARTİLER DE RAPORLARI BU HAFTA SONUNA KADAR TESLİM EDECEK

MHP ve AK Parti'nin de bu hafta içinde raporlarını sunması bekleniyor. TBMM Başkanlığı'na daha önce rapor başlıklarını sunan Yeni Yol Grubu ise ayrıntılı raporu hafta sonuna kadar sunacak. Yeniden Refah Partisi'nin de raporu henüz tamamlamadığı, bir-iki gün içinde sunacağı ifade edildi.

Partilerin raporlarını sunmasının ardından gelecek hafta komisyon toplantısı yapılabileceği veya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonda partileri temsil eden grup koordinatörleriyle bir araya gelerek, nihai rapor hazırlıklarının nasıl yapılacağı konusunu görüşeceği belirtiliyor.

Kaynak:ANKA

