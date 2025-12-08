DEM Parti: Toplumun yüzde 90’ını yok sayan bütçeye onay vermeyeceğiz

DEM Parti’nin Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçe örgütleri, “Emek ve Barış için Bütçe” sloganıyla Çiğli Belediyesi önünde ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı ilçe örgütleri adına Aynur Çelik okudu.

Çelik, iktidarın Meclis’e sunduğu 2026 yılı bütçesinin geniş toplum kesimlerini dışarıda bıraktığını savunarak, bütçenin önceliklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu bütçede emekçiler, emekliler, kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler yok. Bütçe, silahlanma ve güvenlikçi politikalara ayrılan yüksek paylarla dikkat çekiyor. Rant ve sermaye önceliklendirilmiş durumda. Halkların vergileri topluma geri dönmelidir. Biz barış, sağlık, eğitim ve insanca yaşam için bir bütçe talep ediyoruz.”

2026 yılı asgari ücret görüşmelerine de değinen Çelik, milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek bu sürece emekçilerin dahil edilmediğini söyledi:

“Asgari ücretin bir sefalet ücreti olduğu biliniyor. Milyonların yaşam koşulları patronlar ve hükümet tarafından oluşturulan komisyon tarafından tayin edilecek. Biz, asgari ücretin insanca yaşam düzeyine yükseltilmesini istiyoruz.”

“MİLYONLARCA EMEKLİNİN MAAŞI YOKSULLUK SINIRININ YARISI OLAN 46 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMELİDİR”

Bu haliyle bizler yeniden ve yeniden milyonların açlık ve sefalete mahkûm edilmesini istemiyoruz. Asgari ücretin ülke koşullarında insanca yaşam düzeyine yükseltilmesini istiyoruz. Ayrıca milyonlarca emeklinin maaşı yoksulluk sınırının yarısı olan 46 bin liraya yükseltilmelidir. Biz DEM Parti olarak bu taleplerimizin hem mecliste hem sokaklarda mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Halklar için bütçe, insanca yaşamak istiyoruz. Yaşasın ekmek, barış, adalet mücadelemiz.”