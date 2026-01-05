Enstitü Sosyal’den çarpıcı rapor: Dijital kumar aile yapısını ve toplumsal güveni zedeliyor

Enstitü Sosyal tarafından bir yıl süren kapsamlı araştırmalar sonucu hazırlanan "Türkiye'de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri" raporu açıklandı.

Raporun tanıtımı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programda dijital kumarın Türkiye’de hangi toplumsal dinamikler üzerinden yayıldığı, bağımlılığın yapısal boyutları ve mevcut mücadele mekanizmalarının yeterliliği ele alındı.

Nicel analizler, derinlemesine mülakatlar ve odak grup çalışmalarıyla hazırlanan raporda; dijital kumarın Türkiye’ye özgü yayılma biçimleri, risk alanları ve önleyici politika seçenekleri çok boyutlu bir çerçevede değerlendirildi.

Etkinlikte konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyada pandemi öncesi ve sonrasındaki değişkenlerin birtakım çalışmalarla değerlendirildiğini belirterek, "Kumarın 'dijital' kavramıyla buluşuyor olması, hem ekonomik hem de toplumsal anlamdaki karmaşık bir problemin çözümünün doğru yapılması gerekiyor." dedi.

Mandal, dijital kumar noktasında geleneksel çözüm yöntemlerinin çok geçerli olamayabileceğine işaret ederek, bu konunun çözümünde ortak akla ihtiyacın olduğunu söyledi.

İTÜ olarak konunun çözümü noktasında her türlü işbirliğine açık olduklarının altını çizen Mandal, "Gelecekteki karmaşık problemlerin çözümünde buradan elde edilecek tecrübenin işe yarayacağını düşünüyorum. Sadece kurumların bu konudaki iyi niyeti yetmiyor. Kurumların birbirinden öğrenebilmesi gerekiyor. Birbirinden öğrendikçe de belki bugün için henüz aklımızda olmayan bir çözüm yöntemini birlikte geliştirebileceğimiz konusu gündeme gelebiliyor." şeklinde konuştu.

"ÇOK KATMANLI ORTAK SEFERBERLİK HAREKETİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan ise dijital kumar ve bahis bağımlılığının özellikle pandemi döneminde hızla arttığını ve etkilerinin bugün daha görünür hale geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan doğurganlık ve nüfus araştırmasına atıfta bulunan Armağan, “Araştırmacı arkadaşlarımız sahadan döndüklerinde bize şunu söylediler, Türkiye'de doğurganlığın düşüşündeki temel sebeplerden biri eşler arası güven sorunu. İnsanlar birbirine güvenmiyorlar. Güvenmeme sebepleri ne diye sorduğumuzda, eşlerin dijital kumar ve bahis bağımlılığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Armağan, oyunlara yönelik yaptıkları araştırmalarda dijital çocuk oyunlarının içinde çok fazla mikro kumar desenleri görmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şunu açıkça konuşmamız gerekiyor. Kumar kumardır, şans oyunu falan değildir. İsimlerle güzelleme yapamayız. Ancak konu kişinin iradesinin çok üstünde, zor bir konu. Çok büyük bir yapı, çok ciddi bir endüstri. Ciddi ekonomik hareketler dönüyor. Bundan dolayı bizim çok katmanlı ortak seferberlik hareketine ihtiyacımız var." diye konuştu.

"KALDIRAÇLI İŞLEMLERİ 'YATIRIM' OLARAK MEŞRULAŞTIRABİLİYORLAR"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan araştırmacı yazar Nursen Tekgöz ise dijital kumarın kişi ve aileden başlayarak tüm toplumu çok yönlü etkileyen bir sorun olduğunu ifade etti.

Tekgöz, dijitalleşmenin insan hayatında her geçen gün daha fazla yer kaplamasının ve dijital kumar platformlarına erişiminin her zaman mümkün olmasının bağımlılığı artıran nedenlerden olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Çalışmada hem kurumlar arası eşgüdümün ve işbirliğinin çok önemli olduğunu hem bu meseleyle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini hem de özellikle konuyla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması konusunda politika yapıcılara öneriler sunuyoruz. Kişiler oynadıkları şeyin kumar olduğunun farkında değiller ya da yaptıkları kaldıraçlı işlemleri 'yatırım' olarak meşrulaştırabiliyorlar. Bu da özellikle kumar oynama bağımlılığının gelişmesine yol açıyor ve ne yazık ki bu konuda bir farkındalık da gelişmediği için tedaviye geç bir şekilde ulaşmış oluyorlar. Buradaki en temel unsur meselenin sadece bireysel bir sorun olmadığı, yapısal ciddi sorunlarla beraberinde geldiğidir."

Tanıtım programı kapsamında Enstitü Sosyal araştırmacıları Nursen Tekgöz, Yiğit Çelik, Adnan Veysel Ertemel ve Selçuk Aydın ile raporun bulguları ve politika önerilerinin ele alındığı bir panel düzenlendi. Etkinlik, soru-cevap ve değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Araştırma raporuna Enstitü Sosyal’in internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.