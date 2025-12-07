TBMM’de 2026 bütçe mesaisi başlıyor: 14 günlük takvim açıklandı

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri için belirlenen takvim doğrultusunda 14 gün boyunca, resmi tatiller dahil aralıksız toplanacak. Genel Kurul, her gün gündemini tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Görüşmelerin ilk gününde, Genel Kurul’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

BÜTÇENİN TÜMÜ YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul’da bütçenin tamamı üzerindeki görüşmeler yarın saat 12.00’de başlayacak.

Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alacak.

Siyasi parti ve grup temsilcilerinden konuşma yapacak isimler:

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Selçuk Özdağ

İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu

MHP: Erkan Akçay, Filiz Kılıç

DEM Parti: Tülay Hatımoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

CHP: Özgür Özel

AKP: Efkan Ala, Abdullah Güler

DSP: Mehmet Önder Aksakal (şahsı adına)

DBP: Çiğdem Kılıçgün Uçar (şahsı adına)

Bütçe görüşmeleri süresince Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyecek ve siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

İlk Hafta Bütçe Görüşme Takvimi

- 8 ARALIK PAZARTESİ

Bütçenin tümü

- 9 ARALIK SALI

TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumları:

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Sayıştay

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza ve İnfaz Kurumları İş Yurtları

Türkiye Adalet Akademisi

HSK

TİHEK

KVKK

AB Başkanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu

- 10 ARALIK ÇARŞAMBA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumlar:

KGM

SHGM

BTK

Helal Akreditasyon Kurumu

Rekabet Kurumu

- 11 ARALIK PERŞEMBE

Milli Savunma ve Sanayi kurumları:

MSB

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

KOSGEB

TÜBİTAK

TSE

Türk Patent

TÜBA

Türkiye Uzay Ajansı

Bölge kalkınma idareleri (GAP, DAP, KOP, DOKAP)

- 12 ARALIK CUMA

Kültür, sanat ve yurtdışı topluluklara ilişkin kurumlar:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

TİKA

YTB

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

TDK, TTK

Devlet Tiyatroları

Devlet Opera ve Balesi

Yazma Eserler Kurumu

Kapadokya ve Uludağ Alan Başkanlıkları

RTÜK

- 13 ARALIK CUMARTESİ

Sağlık ve enerji alanındaki kurumlar:

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Hudut ve Sahiller

TİTCK

TÜSEB

MTA

MAPEG

TENMAK

EPDK

NDK

- 14 ARALIK PAZAR

Aile ve Eğitim:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

YÖK

ÖSYM

Yükseköğretim Kalite Kurulu

127 üniversite

- 15 ARALIK PAZARTESİ

İç güvenlik ve mali kurumlar:

İçişleri Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

EGM, Jandarma, Sahil Güvenlik

Göç İdaresi

AFAD

GİB

TÜİK

ÖİB

SPK

BDDK

KİK

KGK

SEDDK

- 16 ARALIK SALI

Çevre, tarım ve su:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tapu ve Kadastro

Meteoroloji

İklim Değişikliği Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

OGM

DSİ

Türkiye Su Enstitüsü

DKMP

- 17 ARALIK ÇARŞAMBA

Çalışma hayatı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu

MİT

MGK

İletişim Başkanlığı

Diyanet

Devlet Arşivleri

Milli Saraylar

Savunma Sanayii Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

SON AŞAMA

- 18 ARALIK PERŞEMBE:

İlk 8 maddenin oylanması

- 19 ARALIK CUMA:

7 madde görüşülüp oylanacak

- 20 ARALIK CUMARTESİ:

2024 Kesin Hesap Kanunu’nun kalan maddeleri oylanacak

- 21 ARALIK PAZAR:

Bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar yapılacak ve oylama ile süreç tamamlanacak

KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor hazırlığını sürdürüyor.

- AKP: 50 sayfa

- MHP: 116 sayfa

- CHP: 17 sayfa

Diğer partilerin de raporlarını bu hafta Meclis Başkanlığına sunması bekleniyor.

Ayrıca, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, kurum ve akademisyen sunumlarını dinleyecek. 10 Aralık Çarşamba, çocukların suça sürüklenmesini araştıran komisyonda ilk toplantı yapılacak.