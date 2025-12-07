TBMM’de 2026 bütçe mesaisi başlıyor: 14 günlük takvim açıklandı
TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri için belirlenen takvim doğrultusunda 14 gün boyunca, resmi tatiller dahil aralıksız toplanacak. Genel Kurul, her gün gündemini tamamlayıncaya kadar çalışacak.
Görüşmelerin ilk gününde, Genel Kurul’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
BÜTÇENİN TÜMÜ YARIN GÖRÜŞÜLECEK
Genel Kurul’da bütçenin tamamı üzerindeki görüşmeler yarın saat 12.00’de başlayacak.
Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alacak.
Siyasi parti ve grup temsilcilerinden konuşma yapacak isimler:
Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Selçuk Özdağ
İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu
MHP: Erkan Akçay, Filiz Kılıç
DEM Parti: Tülay Hatımoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan
CHP: Özgür Özel
AKP: Efkan Ala, Abdullah Güler
DSP: Mehmet Önder Aksakal (şahsı adına)
DBP: Çiğdem Kılıçgün Uçar (şahsı adına)
Bütçe görüşmeleri süresince Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyecek ve siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.
İlk Hafta Bütçe Görüşme Takvimi
- 8 ARALIK PAZARTESİ
Bütçenin tümü
- 9 ARALIK SALI
TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumları:
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay
Kamu Denetçiliği Kurumu
Ceza ve İnfaz Kurumları İş Yurtları
Türkiye Adalet Akademisi
HSK
TİHEK
KVKK
AB Başkanlığı
Türk Akreditasyon Kurumu
- 10 ARALIK ÇARŞAMBA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumlar:
KGM
SHGM
BTK
Helal Akreditasyon Kurumu
Rekabet Kurumu
- 11 ARALIK PERŞEMBE
Milli Savunma ve Sanayi kurumları:
MSB
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KOSGEB
TÜBİTAK
TSE
Türk Patent
TÜBA
Türkiye Uzay Ajansı
Bölge kalkınma idareleri (GAP, DAP, KOP, DOKAP)
- 12 ARALIK CUMA
Kültür, sanat ve yurtdışı topluluklara ilişkin kurumlar:
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
TİKA
YTB
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
TDK, TTK
Devlet Tiyatroları
Devlet Opera ve Balesi
Yazma Eserler Kurumu
Kapadokya ve Uludağ Alan Başkanlıkları
RTÜK
- 13 ARALIK CUMARTESİ
Sağlık ve enerji alanındaki kurumlar:
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Hudut ve Sahiller
TİTCK
TÜSEB
MTA
MAPEG
TENMAK
EPDK
NDK
- 14 ARALIK PAZAR
Aile ve Eğitim:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
YÖK
ÖSYM
Yükseköğretim Kalite Kurulu
127 üniversite
- 15 ARALIK PAZARTESİ
İç güvenlik ve mali kurumlar:
İçişleri Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
EGM, Jandarma, Sahil Güvenlik
Göç İdaresi
AFAD
GİB
TÜİK
ÖİB
SPK
BDDK
KİK
KGK
SEDDK
- 16 ARALIK SALI
Çevre, tarım ve su:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tapu ve Kadastro
İklim Değişikliği Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
OGM
DSİ
Türkiye Su Enstitüsü
DKMP
- 17 ARALIK ÇARŞAMBA
Çalışma hayatı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Mesleki Yeterlilik Kurumu
MİT
MGK
İletişim Başkanlığı
Diyanet
Devlet Arşivleri
Milli Saraylar
Savunma Sanayii Başkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
SON AŞAMA
- 18 ARALIK PERŞEMBE:
İlk 8 maddenin oylanması
- 19 ARALIK CUMA:
7 madde görüşülüp oylanacak
- 20 ARALIK CUMARTESİ:
2024 Kesin Hesap Kanunu’nun kalan maddeleri oylanacak
- 21 ARALIK PAZAR:
Bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar yapılacak ve oylama ile süreç tamamlanacak
KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor hazırlığını sürdürüyor.
- AKP: 50 sayfa
- MHP: 116 sayfa
- CHP: 17 sayfa
Diğer partilerin de raporlarını bu hafta Meclis Başkanlığına sunması bekleniyor.
Ayrıca, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, kurum ve akademisyen sunumlarını dinleyecek. 10 Aralık Çarşamba, çocukların suça sürüklenmesini araştıran komisyonda ilk toplantı yapılacak.