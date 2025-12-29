Asgari ücret protestosunda tutuklanmıştı! CHP'den Bilge Kağan eylemi: Gelin kurtulalım bu zalimlerden

CHP Kadıköy İlçe yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, Kadıköy'de düzenlenen asgari ücret protestosunda gözaltına alınmış, dün ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve parti yöneticileri, bu akşam Kadıköy Rıhtım'da Atatürk Atını önünde Bilge Kağan'ın tutuklanmasını protesto etti.

CHP'li gencin tutuklanmasına Özgür Özel'den tepki

"BÖYLE GÜZEL BİR EVLAT YETİŞTİRDİĞİM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

Bilge Kağan'ın babası Ercan Şarbat, eylemde yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Bilge Kağan pırlanta gibi bir Türk gencidir. Biz tüm zorluklara göğüs gererek eğitimi için her şeyi yapmışızdır. Kendisi bir sanatkar, bir filozof aynı zamanda tarihi de çok iyi bilen bir insandır. Burada Bilge Kağan için buluştuk ama benim için ha Bilge Kağan ha diğer Saraçhane'deki arkadaşlar veya gezideki arkadaşlar benim için bir fark yoktur. Hepsi bu ülkenin geleceğidir. Bu yüzden burada olmamız çok önemli. Ülkemizin geleceği çok önemli. Çünkü bu pırlanta gibi gençler ülkeden çıkartılmak zorunda kalıyor. Zulme uğruyor. Ve bunun için bizler de pek bir şey yapamıyoruz. Elimizden geleni yapmalıyız. Bence artık halkın, milletin bir araya gelmesi, sağ-sol, farklı fraksiyonlar bunlardan kurtulmamız lazım. Çünkü şu an ülkenin durumuna baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı öncesi Türkiye durumunda olduğunu görüyoruz. Hepimizi içi kan ağlıyor. Yurdumuz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve bunu yapan gençler taşın altına eline soktuğu için şimdi içeriye zindanlar atılıyorlar. Vatanını milletini sevdiği için bu noktalara geliyorlar. Bu hepinizi çok üzüyor. Ama ben çok gururluyum. Böyle güzel bir evlat yetiştirdiğim için."

"KORKMAYAN GENÇLERDEN KORKAN İKTİDAR, SOLUĞU ADLİYE KORİDORLARINDA ALIYOR"

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ise yaptığı konuşmada son bir ayda aynı kelimeleri defalarca kez yan yana getirdiklerini belirterek, bu kelimelerin, "Protesto, gençler, gözaltılar ve tutuklamalar" şeklinde sıralayarak, "Partimiz fark etmeksizin, ismimiz fark etmeksizin iktidarın gençleri tehdit olarak gören anlayışına karşı büyük bir dayanışmayla aynı mücadeleyi hep beraber veriyoruz" dedi.

Kara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Korkmayan gençlerden korkan iktidar ise soluğu kelepçelerde, zindanlarda ve adliye koridorlarında alıyor. İki gün önce bulunduğumuz noktaya çok yakın bir yerde 2026 yılı için açıklanan asgari ücret için Kadıköy Gençlik Örgütümüzün düzenlediği asgari ücrete karşı yürüyüşümüzü ve basın açıklamamızı gerçekleştirmiştik. Anayasal hakkımız olan gösteri ve yürüyüşümüzü, demokratik ve barışçıl bir şekilde tamamladık. Güvenlik güçleri etrafımızdaydı. Tıpkı bugünkü gibi kameralarla görüntü aldılar. Kortejimizi takip ettiler. On metre önümüzde ise yine güvenlik güçlerine ait bir ses aracı yani bir anons aracı bulunmaktaydı. Gençlik kortejimize katılan genç arkadaşlarımız, bu anons araçlarının görevlerini iyi bilir. Hangi kanun olduğunu bilmesek de, sloganların kanuna aykırı olduğunu anons etmek için kalabalığı takip eder. Asgari ücret kortejimizde de ülkemiz için, gençler için, işçiler için, adalet için sloganlarımızı attık, sesimizi yükselttik.

"TENHADA YAKALADIKLARI KARDEŞİMİZİN KOLUMA GİRİP EMNİYETE GÖTÜRDÜLER"

'İşçi, emekçi hesap soracak' dedik. 'Sefalet ücretine hayır' dedik. 'Kurtuluş yok tek başına' dedik. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' dedik. Ne güvenlik güçlerinden bir ikaz, ne de önde bizi takip eden anons aracından bir anons yapıldı. Kortejde Bizimle birlikte yürüyen Bilge Kaan Şarbat'ın yanına iki polis geldi. Ne zaman geldi? Yürüyüş bittikten sonra. Herkes dağıldıktan sonra tenhada yakaladıkları kardeşimizin yanına gelip 'gel seninle bir çay içelim' diyerek koluma girip emniyete götürdüler.

Gözaltı mı? Hayır. Gözaltı kararını emniyette yazdılar. Suç isnat edildi mi? Hayır. Onu da emniyette söylediler. Yani iki polis geliyor, herkes dağıldıktan sonra adeta kaçırırmışçasına kalabalık dağılınca gencecik bir genç arkadaşımızı alıkoyuyorlar. Geceyi karakolda geçirdiler. Ertesi gün de jet hızıyla tutukladılar.

"19 YAŞINDA ÇOCUK EMNİYETİN KAMERALARINDAN HAFIZA KARTLARINI MI ALACAK"

Tutuklama sebebi olarak 'delil karartma' şüphesi yazmışlar. Buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz. Ya Allah aşkına biz Emniyetin kaç kamerayla çekip yaptığını nereden bilelim? Daha nereden, kimden delil toplayacaksınız da Kağan gelip o delilleri karartacak. 19 yaşında çocuk emniyetin kameralarından hafıza kartlarını mı alacak? Size bu yetkiyi kim veriyor? Siz elinizde bir karar olmadan bir genci alıkoyma yetkisini hangi kanundan alıyorsunuz? Artık burada hukuk normlarında, usulden, yetkinlik sınırlarından, mantıktan ve izamdan bahsedecek hiçbir durum yoktur."

"KORKUNUN GELDİĞİ SON NOKTADIR BU"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, konuşmasının başında Yalova'daki IŞİD operasyonunda şehit düşen polis memurlarının ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralı polislere acil şifa dileklerini iletti

Aydın, konuşmasında şunları söyledi:

“Cumartesi akşam burada, Süreyya Operası önünde Kadıköy Gençlik Kollarımız bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Yüzlerce insan şu soğuk havalarda işçilerin, emekçilerin, asgari ücretle ayakta kalmaya çalışan milyonların derdiyle dertlendiği için toplandı. Kalpleri işçilerle, gençlerle, kadınlarla bir attığı için toplandılar. Anayasal hakkını kullanan, demokratik bir protestoya katılan Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat’ı bir sloganı gerekçe göstererek haksız hukuksuz bir biçimde tutukladılar. Korkunun geldiği son noktadır bu. Bilge Kağan 19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü hazırlık öğrencisi. 1 ay sonra final sınavları var. O etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama burada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle bir atıyordu. Bilge Kağan’ın tek suçu bu ülkeyi çok sevmektir. Bilge Kağan’ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı diktir. Tertemizdir.

“İKTİDARIN ÇİZDİĞİ SINIRLARA BEDELİ NE OLURSA OLSUN HAPSOLMAYACAĞIZ"

Bir gençlik yaratmak istiyorlar, yemekhane zammı gelsin itiraz etsinler gözaltına alalım. Atanamasın sesini çıkarsın gözaltına alalım. Beğenmediği bir şeyi eleştirsin tweet atsın gözaltına alalım. Yoksulluğa ses çıkarsın eyleme katılsın gözaltına alalım tutuklayalım. Susan, sorgulamayan, konuşmayan bir gençlik yaratmak istiyorlar. Bizler susar mıyız? Susmayacağız. Bu iktidarın baskılarına boyun eğer miyiz? Eğmeyeceğiz.

Erdoğan nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e 'Ankara merkezli siyaset yap' diyorsa bu tutuklamayla bize CHP Gençlik Örgütleri’ne biz gençlere de diyor ki 'Siyaset yapmayın, asgari ücreti konuşmayın, KYK burslarını genç yoksulluğunu konuşmayın, çocuk işçiliği MESEM’lerde katledilen çocukları konuşmayın, ataması yapılmayan öğretmenlerden bahsetmeyin kaderinize razı olun' diyor

"CHP GENÇLERİN PARTİSİDİR"

Çizdiğiniz ve çizeceğiniz sınırlara bedeli ne olursa olsun hapsolmayacağız. Bize kader diye dayattığınız geleceksizliğe razı olmayacağız. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin, arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşçilerle, emekçilerle, kadınlarla dayanışma içinde olmaya; onların sorunlarını kendi sorunumuz bilmeye devam edeceğiz. Neyi konuşmamızı istemiyorsanız bilin ki bugünden sonra daha çok konuşacağız. CHP gençlerin partisidir. CHP Gençlik Kolları, gençliğin kendi sorunları etrafında örgütlenir. Gençlerin sorunlarına göz yummaz, susmaz, susamaz. Bilge Kağan da susmadı. Onunla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ne Bilge Kağan’ı ne de baskılarınızla yıldırmaya çalıştığınız tek bir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız."

YARIN 81 İLDE GENÇLİK ÖRGÜTLERİ SEFALET ÜCRETİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Gençlik Kolları Başkanı Aydın, konuşmasının sonunda yarın 81 ilde gençlik örgütlerinin sefalet ücretine karşı basın açıklaması yapacağını açıkladı.

“Bugün buradayız. Yarın Türkiye’nin dört bir yanında olacağız. Bir Bilge Kağan’ı sefalet ücretine ses çıkardı diye aldınız. Bugün binlerce Bilge Kağan burada. Yarın binlerce Bilge Kağan 81 ilde sefalet ücretine karşı ses çıkaracak. Gençlik susmadı susmayacak! El ele vereceğiz. Daha çok bir araya geleceğiz. Sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Geleceksizliği yırtıp atacağız. O kara düzeninizi de, baskılarınızı da, hukuksuzluklarınızı da sizi de tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Biz gençler eşit, adil, özgür bir geleceği hep birlikte var edeceğiz!"

"2025, TARİHE KARANLIK BİR YIL OLARAK GEÇECEK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da konuşmasına Yalova'da IŞİD'li teröristlerce şehit edilen polislerin ailelerine sabır dileyerek başladı.

Başarır, "bu yılı hatırlamak istemiyoruz" diyerek, "2025, tarihe karanlık bir yıl olarak geçecek. Tıpkı 12 Eylül 1980 gibi. Bu yılı asılını hatırlamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız, parti genel başkanları, gazeteciler, gençler, yazarlar, sanatçılar tutuklandı. Bunu yargıyı bir baskı aracı olarak kullandı bu iktidar. Bilge Kağan nerede? Kim için mücadele etti? Partisi için, kendisi için, ailesi için değil. Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca işçi için burada mücadele etti. Ve utanmaz artık yargının geldiği nokta vicdanını yitirmiş bazı yargı mensupları bu kararı verdi. Şimdi arkamda babası Ercan Bey var. Bu kararı veren hakime sesleniyorum. Alt sınırı bir yıl olan bir cezadan dolayı Bilge Kağan'ı tutuklarken hiç o babanın yerine kendini koydun mu? Bir yılın yatarı yok arkadaşlar. Ama toplumu susturmak, sindirmek için bunu yapıyorlar. Doğru, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarımızdan korkmasınlar ama onlardan çekinsinler. Onlar çünkü bitmez, tükenmez bu meydanları bırakmaz.

"YAKAMIZDAN DÜŞÜN"

Üzüldüğüm nokta şu. Aslında bu kararı veren hakimler için de mücadele veriyoruz, memurlar için de mücadele veriyoruz? Ezilen tüm bireyler için mücadele veriyoruz. Ama ne yazık ki Gebze'de sigortasız çalışan o çocuklar, evlatlarımız, onların hesabını veremeyen bakanlar mecliste karşımızda konuşurken Bilge Kaan tutuklanmamalıydı. Bir kez daha söylüyorum. İl binamızı 6 bin polisle almak isteyen İçişleri Bakanı'na, Gençlik Kollarımızı tutuklayan yargıya, bakın Yalova'da polislerimizi alçak gerici İŞİD terör örgütü şehit etti. Gaziantep'te, İstanbul Bahçelievler'de, Yalova'da bunların olduğunu söylemiştik. Gidin onlarla mücadele edin, gidin mafyayla mücadele edin, gidin uyuşturucu baronlarıyla mücadele edin. Biz bu halk için 86 milyon için mücadele ediyoruz. Yakamızdan düşün.

"GELİN KURTULALIM BU ZALİMLERDEN"

Son olarak 2026 yılı, buradan 86 milyona sesleniyorum seçim yılı olsun. Gelin kurtulalım bu zalimlerden, vicdansızlardan, hukuksuzlardan, vandallardan kurtulalım. Ve Bilge Kağan ne dediyse fazlasını söylüyorum. Hepsini Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekili olarak üstümüze alıyoruz. Ne demiş? Recep Tayyip Erdoğan mı demiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı demiş? Yoo.. ama kim kötü bir şey derse adam üstüne alıyor. Aslında sistemi eleştirdi. Bu düzeni eleştirdi. Bu yanlışlarını söyledi. Biz 2026 yılında 70 yaşındaki Zeydan Karalar'da, 19 yaşındaki Bilge Kağan'la yüz binlerce Cumhuriyet Halk Partisi üyesi de meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Sandığı getireceğiz. Bu kara düzeni hep beraber değiştireceğiz."