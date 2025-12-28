CHP'li gencin tutuklanmasına Özgür Özel'den tepki

CHP’nin dün akşam “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!” sloganıyla düzenlediği asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat tutuklandı.

2026 yılı için açıklanan asgari ücrete karşı yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alınan Şarbat’ın tutuklanmasına CHP’den tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençler her yerde direnir ama asla teslim olmaz!" diyerek bir açıklamada bulundu. Özel açıklamasında şu sözleri dile getirdi:

"Ak Parti’nin kara düzeni!

Bu ülkede, on milyonlarca işçiye açlık sınırının altında asgari ücret vermeye utanmayanlar, bu zalimliği protesto eden gençleri tutuklamaktan da utanmıyor.

İstanbul Kadıköy’de asgari ücreti protesto ettiği için Gençlik Kolları üyemiz Bilge Kağan Şarbat tutuklandı.

Bu sene Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış, henüz 19 yaşında pırıl pırıl bir evladımız, “kurtuluş yok tek başına” dediği ve işçi sınıfının hakkını savunduğu için hapse atıldı.

Kağan ve ailesi ile tutuklama kararından hemen sonra konuştum, sağlığı ve moralleri gayet iyi, biz de onun arkasında ailesinin yanında duracağız.

Bilinsin ki; artık bu millet susmaz.

Bu ülkenin gençleri de her yerde direnir ama asla teslim olmaz!!!"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın gençliğe yönelik bir baskı olduğunu savundu. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik boyun eğmez!

Gençliğe, adaletsizliği, yoksulluğu, geleceksizliği dayatamazsınız.

Açlık sınırının altında asgari ücreti halkımıza reva görenler, CHP Gençlik Kolları Kadıköy yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat’ı, insanca yaşamı savunduğu için tutukladı.

19 Mart Darbe Girişimi’ne karşı barikat tanımayan, demokrasiyi ve hürriyeti savunmaktan geri durmayan gençlik, halkımızın sefalete mahkum edilmesine geçit vermez.

Gençlik örgütümüz yaşamın her alanında, halkımızın yanında büyük mücadelesine devam edecek.

Yol arkadaşımız, kardeşimiz Bilge Kağan’ı ve haksız yere tutukladığınız tüm gençlerimizi derhal serbest bırakın."

CHP İstanbul Gençlik Kolları da videolu bir açıklama yaptı. İl Gençlik kolları Başkanı Erdem Kara'nın konuştuğu video açıklamada "Hakkını arayan gençlerden suçlu yaratamazsınız,

gençlik susmayacak, size teslim olmayacak!" ifadeleri kullanıldı.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam düzenlenen etkinlikte CHP Kadıköy Gençlik Kolları, Kadıköy’de bir araya gelerek asgari ücreti protesto etmişti.

Burada yapılan açıklamada, "Milyonları içine çeken bu yoksulluk batağı, sadece ekonomi yönetimindeki beceriksizlik değil; bir iktidar krizinin sonucudur. Bu iktidar, yarattığı tüm krizlerle birlikte siyasi yolculuğunun sonuna gelmiştir" denildi.

CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, eylemde CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin gözaltına alındığını duyurmuştu.