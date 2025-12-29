İmamoğlu: Güzel bir haber vermek istiyorum

İmamoğlu: Güzel bir haber vermek istiyorum
İBB Başkanı ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 40 yeni metro aracının alındığını duyurdu. İmamoğlu, "Dünyanın en uzun süren ekonomik krizine rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni hatlarımız açılıyor, araç filomuz yenileniyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla 40 adet yeni metro alındığını duyurdu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin uzunluğuna dikkat çeken İmamoğlu, krize rağmen yatırımlara devam edildiğini vurguladı.

İmamoğlu 2025 faaliyetlerini açıkladı: Hukuksuzluklara, tutuklamalara, bitmeyen krize rağmen...

"40 ADET METRO ARACIMIZI TESLİM ALDIK"

İmamoğlu, "Güzel bir haber vermek istiyorum. Bugün 40 adet yeni metro aracımızı teslim aldık. Dünyanın en uzun süren ekonomik krizine rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni hatlarımız açılıyor, araç filomuz yenileniyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 281 GÜNDÜR TUTUKLU

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmış 23 Mart'ta ise tutuklanmıştı. 237 gün boyunca 237 gün boyunca iddianame hazırlanmadan Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutulan İmamoğlu hakkında savcılık 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

