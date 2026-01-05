2,8 milyonluk vurgun: Tarım Kredi yolsuzluğunda müdüre tutuklama

Muğla Menteşe'de Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev Mustafa Koca zimmet suçlamasıyla tutuklandı. Koca'nın zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddia edildi.