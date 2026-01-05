2,8 milyonluk vurgun: Tarım Kredi yolsuzluğunda müdüre tutuklama

2,8 milyonluk vurgun: Tarım Kredi yolsuzluğunda müdüre tutuklama
Yayınlanma:
Muğla Menteşe'de Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev Mustafa Koca zimmet suçlamasıyla tutuklandı. Koca'nın zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddia edildi.

Muğla’da Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Koca, 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Koca hakkında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

tarim-kredi-de-yolsuzluk-mudur-tutuklandi.webp

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Muğla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

