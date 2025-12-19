Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?

Kayseri’de iki otomobilin karıştığı kazada 2'si yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralanan yayalardan S.G.’nin babası A.G., kaza yerine gelerek, "Kızıma kim çarptı" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde meydana geldi.

S.G.'nin kullandığı 34 NFP 218 plakalı otomobil, İ.Y.'nin yönetiminde bulunan 38 AKS 565 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 2 YAYAYA ÇARPTI

Bu sırada kontrolden çıkan otomobillerden biri yaya olarak yoldan geçen E.G.Y. ve S.G.’ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yayaların yanı sıra otomobil sürücüsü İ.Y. ile S.G.’nin yanında yolcu konumundaki S.G. de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"KIZIMA KİM ÇARPTI" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza yerine gelen yaralı yaya S.G.'nin babası A.G., "Kızıma kim çarptı" diye bağırarak tepki gösterdi.

Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen baba A.G., daha sonra kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.