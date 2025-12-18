Ters yönden girip yayaları ezmişti: Katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Şişli'de Darülaceze Caddesi üzerinde dün öğleden sonra meydana gelen feci kazada, E.Y. idaresindeki 34 TT 2213 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yüksek hızla ilerleyen araç, önce motokurye İ.K.’ye çarptı, ardından refüjü aşarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayalardan 56 yaşındaki Necmiye Kurtuluş Çelik ve 34 yaşındaki kadın kuaförü Hakan Dündar, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Hakan Dündar’ın kaza anında "Pablo" isimli köpeğini gezdirmek için kaldırımda olduğu, kazanın ardından panikleyen köpeğin ise kaybolduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk annesi olan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Dündar’ın cenazelerinin bugün son yolculuklarına uğurlanacağı bildirildi. Hastanede tedavisi süren 6 yaralıdan A.P.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, motokurye İ.K. kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Biz durakta bekliyorduk, ilk önce gri bir arabaydı sanırsam, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı, 6 kişi kesin vardı. Çok sayıda yaralı vardı. Motosikletliye kızdı, motorlunun arkasından yanından geldi aynasına vurdu. Motorlu ne olduğunu şaşırdı zaten. Ondan sonra refüje girdi şoke olduk" şeklinde konuştu.

Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir de orada kafası taşa vuran kişi vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.