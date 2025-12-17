Zincir marketlerde ağır çalışma koşulları: Tuvalete bile gidemeyen işçiler var!

Mağaza Market-Sen Sözcüsü Saliha Bahadırlı, katıldığı İlke TV programında Türkiye’nin dört bir yanındaki zincir marketlerde süregelen sömürü düzenini anlattı. Bahadırlı, özellikle personel sayısının kasıtlı olarak az tutulmasının işçiler üzerinde insani olmayan bir yük oluşturduğunu vurguladı.

"KOSKOCA MAĞAZADA SADECE İKİ KİŞİ"

Zincir marketlerin birçoğunda "az personel" anlayışının bir prensip haline geldiğini belirten Bahadırlı, "Türkiye'nin her tarafında koskocaman mağazalarda en fazla iki kişi çalışıyor. Bir kişi mağazayı açıyor, bazen aynı kişi kapatmak zorunda kalıyor. Gün boyu gelen ağır paletleri tek başlarına taşıyorlar; üzerlerine devrilen paletler nedeniyle iş kazaları yaşanıyor" dedi.

"KASADA OTURMAK YASAK, MOLA HAYAL"

Çalışanların maruz kaldığı mobbing ve fiziksel zorluklara değinen Bahadırlı, işçilerin birer "robot" gibi görüldüğünü ifade etti:

"Kasada duran insanın oturmasına asla izin verilmiyor. 1,5 saatlik yasal mola süresini kullanan bir tane işçi bulamazsınız. Ayak üstü bir şeyler atıştırıp işe dönüyorlar. Ben tuvalete bile gidemeyen market işçileri tanıyorum. Bu baskı nedeniyle çalışanlarda varis, omuz ağrıları gibi fiziksel sorunların yanı sıra ağır psikolojik yıpranmalar baş gösteriyor."

"3 AYDA BİR VERİLEN 1700 TL YİNE MARKETE DÖNÜYOR"

Sosyal haklar adı altında sunulan imkanların da sömürünün bir parçası olduğunu savunan Bahadırlı, bazı marketlerde uygulanan "ek ödeme" sistemini eleştirdi. İşçilere 3 ayda bir yatırılan 1700 TL’lik kartların sadece çalışılan market zincirinde kullanılabildiğini belirten Bahadırlı, "Sözde bir hak veriliyor ama o para yine o çemberin içinde kalıyor. İşçi belki o parayla yol masrafını karşılayacak ama buna izin verilmiyor" dedi.

"10 SAATİ AŞAN MESAİLER ÖDENMİYOR"

Yıl sonu yaklaşırken artan "envanter sayımı" yüküne de dikkat çeken Mağaza Market-Sen Sözcüsü, fazla mesailerin karşılığının verilmediğini iddia etti:

"Resmiyette 8 saat görünüyor ama Türkiye'de 8 saat çalışan marketçi yoktur. Mesailer sürekli 10 saati geçiyor. Temizlik, sayım ve bitmek bilmeyen etiket değiştirme işlemleri hep yetersiz personelle yapılıyor. İşçinin selam verecek takati bile kalmıyor."

Saliha Bahadırlı, toplumun ancak sosyal medyaya yansıyan "bayılan işçi" görüntüleriyle bu sorunları fark ettiğini, oysa bu tablonun market işçilerinin her gün yaşadığı acı bir gerçek olduğunu belirterek yetkilileri denetime çağırdı.