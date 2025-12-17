Fransa'yı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına uyarı

Yayınlanma:
Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa'ya turistik amaçla seyahat edecek vatandaşlar için önemli bir güvenlik uyarısı yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda; artan yankesicilik olaylarına, pasaport güvenliğine ve kredi kartı kullanımına dikkat çekilerek vatandaşlardan bir dizi önlem almaları istendi.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, son dönemde yaşanan asayiş olaylarını göz önünde bulundurarak Fransa’yı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına yönelik bir seyahat rehberi yayımladı. X (Twitter) üzerinden paylaşılan duyuruda, özellikle kalabalık alanlarda yaşanabilecek mağduriyetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİK İÇİN ALTIN KURALLAR

Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada, ziyaretçilere pasaportların asıllarının güvenli bir yerde tutulması ve günlük gezilerde yalnızca fotokopisinin taşınması önerildi. Kalabalık turistik alanlarda ve toplu taşıma araçlarında yankesicilere karşı azami dikkat gösterilmesi istenirken, kişisel eşyaların gözetimsiz bırakılmaması gerektiği belirtildi. Olası hırsızlık riskine karşı vatandaşların üzerlerinde yüksek miktarda nakit para bulundurmaması tavsiye edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, kredi kartlarının temassız işlem özelliğinin ve çevrim içi alışveriş yetkisinin kapatılması uyarısı yapıldı.

ACİL DURUM İLETİŞİM HATLARI

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 7/24 ulaşılabilecek numaralar da paylaşıldı. Acil yardıma ihtiyaç duyanlar, Strazburg Başkonsolosluğu'na +33 749 29 54 65 numaralı hattan veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (KÇM) +33 180 14 63 35 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

