Sivas'ta dev tefecilik operasyonu: 3 buçuk milyar liralık vurgun yapılmış!

Yayınlanma:
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, suç örgütü kurarak tefecilik ve yağma yöntemleriyle yaklaşık 3,5 milyar TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korku salan bir suç örgütüne yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip başlattı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik düğmeye basıldı.

sivas-1.jpg

ŞARKIŞLA VE SİVAS MERKEZDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma ekiplerinin kent merkezi ile Şarkışla ilçesinde gerçekleştirdiği koordineli operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör, 2 bin 897 adet tabanca mermisi, çok sayıda dijital materyal, borç ilişkilerinin kaydedildiği ajandalar, borç defterleri, senetler ve çek defterleri ele geçirildi.

3,5 MİLYAR LİRALIK DEV VURGUN

Yapılan incelemeler ve borç kayıtları üzerinden yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelilerin ağına düşürdüğü vatandaşlardan ve temasa geçtiği kişilerden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Vatandaşları tehdit ve yağma yoluyla sindiren şebekenin, yüksek faizli paralar vererek mağdurları borç batağına sürüklediği belirlendi.

Jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

